Secretaría de Tránsito está en modo preventivo

Nada fácil la ha tenido José Luis Duarte para llevar el control del tránsito en una ciudad como Cúcuta, con serios problemas de cultura ciudadana y con marcados vicios en las vías, como pasarse, con el mayor descaro, el pare ante la luz roja del semáforo.

Pero no solo eso, según él, recibió una entidad con serios problemas administrativos y en caos. Por ejemplo, los conductores no encontraban placas en la entidad, lo que hoy ya está superado y ello mereció un reconocimiento de Fenalco y la Andi en cuanto al mejoramiento de atención a los usuarios y el incremento en matrículas

Duarte aseguró que encontró graves falencias en el recaudo y también en la aplicación de la norma, porque se estaba dejando pasar por alto muchas cosas, como por ejemplo notificar las multas, hecho por el cual la Contraloría municipal abrió al finalizar junio una auditoría exprés a las inspecciones de policía de tránsito. Asimismo, más de 2.000 accidentes, desde 2011, no se reportaron al Ministerio de Transporte.

También encontró un retraso considerable en materia jurídica de más de 600 casos de medidas cautelares sin aplicar.

José Luis Duarte, secretario de Tránsito

El funcionario dijo que las cosas no eran menos peores en la parte operativa, hecho por el que más han criticado a la entidad en los últimos años al contar solo con 78 agentes, de los cuales apenas 30 estaban destinados a regular el tránsito en toda la capital.

El reciente accidente de tránsito que dejó como saldo dos estudiantes universitarios muertos y tres más con heridos de gravedad abrió el debate sobre si Cúcuta, una ciudad con más de doscientos mil vehículos, entre motos y carros, cuenta con el suficiente pie de fuerza para ejercer el control de tránsito en las vías. ¿Son 78 agentes los que se necesitan en una ciudad con más de un millón de habitantes?

No. Con esta falencia recibimos el cargo, pero en el reciente convenio que suscribimos con la policía este año tendremos 101 unidades, entre ellas 20 auxiliares bachilleres. Además de las 130 mujeres reguladoras del tránsito que desde el año pasado ayudan en las campañas viales que tenemos en marcha.

Del fatal accidente del domingo 25 de junio surgieron también muchas quejas por la ausencia de controles de prevención en las calles. ¿Hasta dónde llegan los planes de Tránsito para que esto no vuelva a pasar?

Las campañas que tenemos en marcha no solo son en las vías, también estamos en los barrios fomentando la cultura de tránsito con los niños, las normas con los motociclistas, ciclistas, peatones y adultos mayores.

Y en el control en que más hemos hecho énfasis es precisamente en el preventivo para que los conductores no conduzcan bajo los efectos del licor; lo que sucede es que también hay mucha irresponsabilidad de parte de ellos. Lo más efectivo para combatir la accidentalidad, incluida la fatal, es la prevención, y en ella participan activa y decididamente los conductores, pues son solo ellos los que deciden si ponen sus vidas en riesgo asumiendo conductas peligrosas como manejar ebrios, no usar el cinturón de seguridad y chatear mientras conducen, por citar solo unas de las que más muertes causan.

De manera específica, ¿qué se ha hecho para brindar seguridad en las vías?

Algo que Tránsito nunca había logrado antes: conseguir recursos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial por $750 millones para capacitar a los conductores del servicio público y adelantar planes de prevención de accidentes. Hay un problema grave de cultura ciudadana y estamos endureciendo los controles y vamos a ser extremadamente rigurosos en el cumplimiento de las normas con los conductores.

Pese a que la accidentalidad y mortalidad en las vías disminuyó en el último semestre, en Cúcuta hay un gran número de conductores que nadie se explica cómo adquirieron la licencia, ¿qué plantea usted como autoridad para mejorar esta falencia?

En mi concepto hay una debilidad del orden nacional cuando se incrementa el valor de la licencia de conducción, cuando lo correcto sería hacer mucho más exigentes los exámenes para los aspirantes a obtenerla. Hay conductores que no saben qué es una señal de tránsito informativa ni preventiva. Quien no cumpla el examen médico ni el técnico no puede recibir este documento, en esto vamos a llevar una propuesta al comité técnico de autoridades nacionales de Tránsito.

¿Qué hacer para que los motociclistas no sigan siendo los reyes de la accidentalidad, pues en Cúcuta aportan más del 70% de los muertos y el 80% de los heridos?

Como solución a este problema instalamos mesas de trabajo en las que estamos abriendo los ojos a los motorizados sobre lo crítico que se convirtió la violencia en las vías, sobre el grave impacto que le está generando a la salud las lesiones en los accidentes. Los controles y/o retenes, si bien no son bien recibidos por muchos, son efectivos pero no infalibles para evitar siniestros viales. Lo único casi infalible es la prudencia de los conductores. Eso es lo razonable, porque sería impensable ponerle un policía a cada conductor.

¿Qué pasó con la concesión?

El alcalde César Rojas señaló que el contrato de concesión de Tránsito, que asciende a los $18 mil 702 millones, se tiene que reformular de acuerdo al reajuste de los recaudos y participación estipulados en la ley (90% alcaldía, 10% operador).

Mientras se supera esta situación, los interesados en participar deberán ir pensando que deben hacer la instalación de las señales de tránsito semaforizadas de manera gradual, empezando este año con 30 intersecciones; luego, continuar en 2018 con otras y para 2019 deberán haber instalado 143 intersecciones en Cúcuta. Los semáforos viejos serán reinstalados en los barrios.

Esta red contará con dispositivos y sensores para la población sorda y ciega y también con sistema para fotomultas, pero únicamente para sancionar a los mal parqueados, a los que no usen el cinturón de seguridad, a los que hablan por teléfono mientras conducen y a los que invadan la cebra peatonal.