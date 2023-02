Cómo aprender y evolucionar con la computación en la nube

El crecimiento del 10% de la industria TI nacional en 2021, según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), y el déficit de 200 mil profesionales en tecnología para 2025 que proyectó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en 2022, configuran una oportunidad para que la computación en la nube se convierta en el camino para iniciar una trayectoria profesional en el sector TI.

Además, en el corto plazo, el uso y la adopción de cloud computing por parte de las empresas de Latinoamérica es una realidad. De acuerdo con un análisis de Boston Consulting Group, en 2025, el 40% de las cargas TI se habrán movido a la nube, alrededor del 85% de las empresas adoptarán políticas que incentivan el uso de soluciones de nube y el 95% de las nuevas cargas digitales se desplegarán en plataforma nativas de nube.

Por lo tanto, saber qué es un contenedor, cómo las interfaces de programación de aplicaciones (API) permiten la ‘comunicación’ entre dos aplicaciones y saber cómo se aplica el aprendizaje automático en procesos empresariales serán conocimientos que abrirán las puertas del universo cloud a estudiantes que recién finalizan bachillerato y a quienes deseen reorientar su carrera hacia el campo de la tecnología.

Teniendo en cuenta este contexto, Google va más allá y fomenta el desarrollo del talento local, al poner herramientas a disposición de todos y compartir las razones por las cuales capacitarse en cloud computing pueden hacer la diferencia:

● Acceder a la información sobre cloud es totalmente gratuito.

Google pone a tu disposición Capacita +, un hub de recursos educativos de libre acceso, que ofrece cursos en los cuales podrás desarrollar todas las capacidades para desplegar el poder de la computación en la nube al interior de la organización en la que trabajes o en proyectos propios que desees iniciar.

● Aprenderás con un método de enseñanza y transmisión del conocimiento efectivo y de la mano de desarrolladores experimentados.

En Capacita +, puedes encontrar todos los recursos necesarios para aprender. A través de Cloud Bytes, tienes acceso a videos que te permitirán conocer las soluciones que integran el universo de la computación en la nube.

Dentro de este hub, Skills Boost te propone una completa ruta de aprendizaje que contempla habilidades básicas de TI, datos e infraestructura en la nube. La misma está conformada por 24 laboratorios y te introducirá al abecé de conocimientos relacionados con algunas soluciones de Google Cloud, como BigQuery, Dataflow, Kubernetes, entre otras.

● La computación en la nube es la primera área de inversión en las empresas en Latinoamérica .

Según el reporte de Global Knowledge 2022 IT Skills and Salary Report de Skillsoft, en 2022 las áreas de mayor inversión en Latinoamérica fueron cloud Computing, con el 48% de los departamentos de TI apostando por esta tecnología, el 31% en inteligencia artificial y machine learning y el 30% en ciberseguridad.

Esta tendencia en la región va acorde con las prioridades de inversión a nivel mundial, donde el 41% de las áreas de TI ubican a la computación en la nube como el principal rubro de inversión, el 31% en ciberseguridad y el 30% en inteligencia artificial.

● Los profesionales certificados en cloud computing tienen mayores posibilidades de aumentar sus ingresos.

Entre las 10 certificaciones de nube que representan más ingresos para los profesionales en IT en Latinoamérica se encuentra la de Google Cloud Professional Cloud Architect (U$64.303 en promedio al año a nivel global ), según el Global Knowledge 2022 IT Skills and Salary Report de Skillsoft.

