Tres aplicaciones para vender y comprar por internet artículos usados

Hoy en día la gran mayoría de las personas acumulan cosas, y no saben qué hacer con ellas, ya sea porque les regalaron algo que nunca usaron, dejaron de ponerse una prenda, sus hijos crecieron o por cualquier otro motivo. Tradicionalmente las cosas usadas se entregan a refugios, beneficencias o son puestas en venta en pequeñas tiendas de garaje.

Aunque estas actividades siguen disponibles a muchos les puede resultar más cómodo y práctico regalar o vender sus cosas en plataformas digitales para tener un mayor alcance y elegir a quién se las darán. Por otro lado, también son de utilidad para encontrar ofertas de otros usuarios.

De igual forma, fomentar el reúso en los consumidores se ha convertido en una gran alternativa a lo largo de los años, permitiéndoles contribuir al medio ambiente mientras les dan una segunda vida útil a estos objetos. Y es que, de acuerdo con el reporte Who Cares? Who Does? de Kantar, el 44% de los latinos están comprometidos con el medio ambiente y quieren ser sustentables.

En este artículo analizamos tres aplicaciones para vender y comprar online que le ayudarán a generar ingresos con esos productos que le roban espacio en el hogar.

GoTrendier: sin duda, la industria de la moda actualmente ocupa el segundo lugar entre las más contaminantes del mundo debido a la excesiva producción del fast fashion, el cual ha hecho que pensemos que la ropa es desechable y temporal. Una prenda sólo permanece durante cinco semanas en un closet, aunque se encuentre en excelentes condiciones, lo que provoca un gran daño en nuestro medio ambiente.

GoTrendier, propone un modelo circular que permite vender la ropa que ya no te pones y se encuentra en buen estado, alargando la vida de estas prendas. Así, tu ropa tendrá un nuevo closet, podrás obtener dinero extra y ayudarás a reducir las emisiones de carbono en el planeta.

ebay: cuenta con una interfaz muy limpia donde es fácil encontrar lo que buscas, su modelo de venta se basa mayormente en la subasta donde puedes quedarte con el mejor precio de todos. Ofrece ayudas al usuario novato y al experimentado como el mejor precio estimado y profundos análisis de todas las ventas que haya realizado. Ideal para vender productos electrónicos rotos, que ya no usas o para partes.

Facebook Marketplace: aunque no es una aplicación como tal, es una gran opción para vender y encontrar diversos artículos a buen precio. Algunas cosas son nuevas y otras usadas, así que dependerá de la habilidad del usuario encontrar una buena ganga. Además, si tiene suerte es posible hallar una que otra cosa gratis.

