Argentina, el gran ausente en el próximo Mundial de básquet de 2023

Argentina, actual subcampeón del mundo, se quedó por fuera del Mundial de básquet de 2023 en la última y emocionante jornada del clasificatorio continental disputada este domingo, donde Brasil, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela sellaron sus boletos.

Clasificados de forma anticipada, Canadá y Estados Unidos oficiaron de jueces en la duodécima fecha, en la que seis escuadras disputaban cinco cupos a la Copa del Mundo que se celebrará en Japón, Indonesia y Filipinas entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre.

Aunque jugaba en casa y le bastaba con la victoria, el quinteto argentino, con varias de sus figuras, entre ellas el alero del Real Madrid Gabriel Deck, firmó su primera ausencia en la cita máxima desde 1982.

República Dominicana dio el palazo al equipo entrenado por Pablo Prigioni, campeón de la Copa América disputada en Brasil en 2022, al vencerlo 79-75 y ahondar la nostalgia por el retiro de la generación dorada que ganó el oro en los Olímpicos de Atenas-2004.

"No jugamos bien, y es mérito de Dominicana que hizo un partidazo. Ellos aprovecharon que no estuvimos certeros en ataque, tuvimos muchos descuidos en defensa, y dejamos agrandar jugadores que son peligrosos. Es una cagada que no podamos estar en el Mundial", admitió Facundo Campazzo, base y capitán argentino.

Los dominicanos, segundos del Grupo E, clasificaron por tercera vez a una Copa del Mundo (1978 y 2014).

Brasil los desbancó

Campeones mundiales en 1950 y subcampeones en 2002 y 2019, los argentinos terminaron cuartos en su zona (Grupo E), la misma posición de Brasil en el Grupo F.

Pero los brasileños, sus eternos rivales en Sudamérica, se quedaron con la última y séptima plaza por desempate olímpico, luego de vencer 83-76 a Estados Unidos, que participó sin las estrellas de la NBA, en la ciudad de Santa Cruz do Sul.

Los armadores Bruno Caboclo (21 puntos) y Yago Santos (17 puntos y ocho asistencias) guiaron el quinteto de Gustavo Conti "Gustavinho" al Mundial.

Con la victoria, los bicampeones (1959 y 1963) se mantuvieron como una de las naciones que nunca se ha perdido una cita mundialista de baloncesto.

Otros júbilos

La tristeza argentina contrastó con la alegría de Venezuela, Puerto Rico y México.

Aunque cayó 74-57 en casa ante la líder Canadá, Venezuela celebró por lo alto la clasificación a su quinto Mundial como tercera del Grupo E, por detrás de canadienses y dominicanos.

"Nos hubiese gustado ganar, sin duda, pero terminamos haciendo los números", celebró con una sonrisa el entrenador de la selección venezolana, el argentino Fernando Duró, en rueda de prensa.

En Medellín, Puerto Rico firmó su decimoquinto pase al Mundial al vencer a la eliminada Colombia 87-80 y pasar como segundo del Grupo F, por detrás de Estados Unidos.

"¡We did it! (¡Lo hicimos!)", celebró el alero Aleem Ford en una transmisión en Facebook.

En la otra zona, los mexicanos, terceros del Grupo F, necesitaban derrotar a Uruguay para garantizar su sexta participación en el campeonato, y lo lograron con un 69-82 en casa de los charrúas, eliminados con anterioridad.

En el único duelo que no influía en las tablas, el local Panamá derrotó 88-66 a Bahamas en un compromiso entre quintentos sin chance de clasificar.

Resultados de la última jornada:

- Grupo E:

Panamá - Bahamas 88-66

Venezuela - Canadá 57-74

Argentina - República Dominicana 75-79

- Grupo F:

Colombia - Puerto Rico 80-87

Uruguay - México 69-82

Brasil - Estados Unidos 83-76

