Teníamos que ganar, daba igual si jugábamos bien o mal: Marcelo Zubirán sobre Motilones

Marcelo Zubirán técnico uruguayo de Motilones del Norte.

Siguiente batalla

Con respecto a lo que puede esperar del quinto duelo e intentar acceder a la semifinal y enfrentar a Titanes de Barranquilla, Zubirán recalcó que “si paso la serie no voy a permitir que mis jugadores jueguen con menos 24 de horas de descanso y eso se lo he dejado claro al presidente (Jhon Bustamante). No voy a exponer a mis jugadores a un desgaste físico. Necesitamos mínimo 48 horas para recuperarnos”, aseveró Zubirán.

Zubirán hizo referencia a que Titanes llega bien descansado para ese partido y Motilones no, dando a tender que debe haber juego limpio si logra la clasificación.

