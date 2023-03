Daniel Felipe Martínez sigue en el Top 10 de la París Niza liderada por Pogacar

El neerlandés Olav Kooij (Jumbo-Visma) ganó la quinta etapa de la París-Niza en un esprint masivo, este jueves en Saint-Paul-Trois-Châteaux (Francia), por delante del danés Mads Pedersen y del belga Tim Merlier, en una jornada en la que Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo de líder.

El colombiano Daniel Felipe Martínez (Ineos) se mantuvo dentro del Top 10 y actualmente se ubica en la séptima casilla a 1:42" del líder esloveno.

Tras una jornada soleada de 212,4 kilómetros, Pogacar conservó seis segundos de ventaja sobre el francés David Gaudu, que redujo en cuatro la diferencia al ganar un esprint intermedio.

Pogacar, que está también a la caza de las bonificaciones en los esprints intermedios desde el inicio de la semana, reaccionó tarde y fue ahí tercero, logrando solo dos segundos de bonificación.

"He cometido un error, he intentado pasar por la derecha pero no había espacio", declaró Pogacar después de la etapa.

"He podido disfrutar de mi primera jornada de amarillo. Sin estrés, por fin con sol. Ha sido realmente un buen día", añadió el ciclista esloveno.

El danés Jonas Vingegaard, ganador del último Tour de Francia, está a 44 segundos cuando restan tres etapas por disputarse.

"Claro que estoy decepcionado porque aspiraba a la victoria en esta París-Niza. Pero no es el Tour de Francia, lo que ocurra aquí no será decisivo para el próximo Tour de Francia", relativizó Vingegaard.

Este viernes la carrera llegará a Colle-sur-Loup, antes de un fin de semana de cierre en la región de Niza.

lasificación general tras la quinta etapa:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 17h14:52.

2. David Gaudu (FRA/GFJ) a 6.

3. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 46.

4. Simon Yates (GBR/BIK) 58.

5. Gino Mäder (SUI/BAH) 1:21.

6. Romain Bardet (FRA/DSM) 1:42.

7. Daniel Martínez (COL/INE) 1:42.

