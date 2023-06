Egan Bernal espera no perder tiempo en la primera semana del Tour

El ciclista colombiano Egan Bernal, gravemente accidentado en enero de 2022, se ha propuesto "no perder tiempo en la primera semana" del Tour de Francia 2023, que comienza el sábado en Bilbao, antes de poder fijarse otro objetivo para el resto de la competición.

"Sería fantástico llegar a París, terminar mi primer Tour después del accidente. Sería un gran paso adelante para mí", afirmó el campeón del Tour de Francia de 2019 en una videoconferencia de prensa este miércoles.

"El primer objetivo será no perder tiempo en la primera semana", que comienza con dos etapas difíciles en el País Vasco español, antes de llegar rápidamente a los Pirineos.

Lea aquí: Egan Bernal reaparecerá en el Tour de Francia

"Tengo varios roles en el equipo (Ineos). Con cuál me quede va a depender de las sensaciones y de mis piernas, no puedo decir más por el momento", añadió.

Evolución en su recuperación

A sus 26 años, el corredor colombiano continúa recuperándose de su terrible accidente de enero de 2022, sufrido cuando se entrenaba en su país.

Tuvo fracturas en una vértebra, en el fémur derecho y una rótula, además de una perforación de pulmón y un traumatismo craneal.

"Me siento afortunado por seguir vivo y estar aquí. Intento ser positivo. Me gustaría recuperar el nivel que tenía antes, poder competir contra los mejores. Para eso sigo en el ciclismo. Me despierto todos los días con ese objetivo", aseveró.

Este año, después de dos octavos puestos en el Tour de Romandía y la Vuelta a Hungría, Bernal fue duodécimo en el Criterium del Dauphiné.

"Había grandes dudas antes del Dauphiné, pero no estuvo mal en la carrera. El equipo me dijo la semana siguiente que iba al Tour, estoy muy contento", dijo.

Lea aquí: El pelotón del Tour, el lugar en el que la COVID-19 sobrevive

Su compañero de equipo Tom Pidcock le dedicó palabras elogiosas este miércoles. "Es ya un logro inmenso estar de vuelta en el Tour de Francia. Poco importa lo que haga en la carrera. Estamos hablando de alguien que estuvo a punto de morir", insistió el ciclista británico, ganador el año pasado en Alpe d'Huez.

Pidcock tendrá este año "como prioridad ganar etapas" pero también quiere "dar el salto en la clasificación general".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion