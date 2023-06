Egan Bernal reaparecerá en el Tour de Francia

El colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019, será de la partida de la edición 110 de la 'Grande Boucle', a partir del próximo sábado en Bilbao (norte de España), como líder del Ineos-Grenadiers, anunció ayer la formación británica.

Bernal, que trata de recuperar su nivel tras el gravísimo accidente que sufrió a comienzos de 2022 cuando se entrenaba en su país y chocó contra un autobús, forma parte de los ocho corredores seleccionados para disputar el Tour del 1 al 23 de julio.

Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Daniel Martínez, Tom Pidcock (vencedor el año pasado de la etapa con final en Alpe d'Huez), Carlos Rodríguez y Ben Turner serán los otros corredores del Ineos, que en esta ocasión no contará con el galés Geraint Thomas, tercero el año pasado, pero ausente en esta edición tras acabar segundo en el último Giro.

"Es una mezcla de talento y experiencia", estimó Rod Ellingworth, uno de los responsables del equipo británico, que como es habitual, no ha designado un líder incontestable.

Ellingworth destacó "el carácter y la resiliencia" de Bernal, así como "los esfuerzos extraordinarios que ha realizado para regresar al primer plano".

"Evidentemente, como antiguo ganador, aportará su experiencia de la carrera y su actitud de ganador al grupo", añadió.

Bernal, que recientemente acabó el Dauphiné en una esperanzadora casilla 12, insistió a cada punto al que vas a aprecias "cada kilómetro del recorrido".

"Estoy seguro que muchas personas han seguido lo que me pasó después de mi accidente y todo lo que he tenido que pasar para superar el mayor desafío de mi vida. Formar parte del equipo para el Tour me da tranquilidad en que estoy en el camino de mi regreso a mi mejor nivel", dijo el colombiano en el comunicado de su formación.

La pretemporada de Egan

Pero relativamente cómo llega el zipaquireño al Tour de Francia, luego haberlo ganado hace cuatro años y en el que sus oponentes más fuertes, Jonas Vingegaard campeón en 2022, y el esloveno Tadej Pogaçar, ganador de de las ediciones 2020 y 2021, llegan como los máximos aspirantes al título.

Bernal, tras superar el trágico accidente que sufrió el 24 de enero de 2022, en el que por poco pierde la vida al estrellarse contra un bus en un entrenamiento, reapareció en la alta competencia el 16 de agosto de ese año en la Vuelta a Dinamarca y participando en otras carreras menores.

Este año, el excampeón del Tour 2019 como parte de su preparación a la carrera francesa, ha participado en la Vuelta a San Juan, de Argentina, la Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco, clasificándose en la casilla 92 de la general, en Tour de Romandía fue octavo, en la Vuelta a Hungría alcanzó la misma posición y en el Critérium Dauphine, preámbulo a la Gran Boucle, se ubicó en el puesto 12 de la general.

Solo resta esperar que comience la carrera y ver el día a día del colombiano y si está para pelear el título.

El equipo Ineos-Grenadiers para el Tour está conformado por: Egan Bernal (COL), Jonathan Castroviejo (ESP), Omar Fraile (ESP), Michal Kwiatkowski (POL), Daniel Martínez (COL), Tom Pidcock (GBR), Carlos Rodríguez (ESP), Ben Turner (GBR).

