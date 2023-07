El francés Victor Lafay ganó la segunda etapa del Tour, sobre la meta

El francés Victor Lafay (Cofidis) ganó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia, entre Vitoria y San Sebastián, adelantándose al grupo de favoritos a un kilómetro de la llegada.

El británico Adam Yates (UAE) conserva el maillot amarillo de líder tras esta segunda jornada en el País Vasco español.

En la jornada, los ciclistas colombianos no perdieron tiempo y en lo que respecta a la clasificación general, Egan Bernal (INEOS), ascendió cuatro casillas, saltando del puesto 23 al 19 y Harold Tejada (ASTANA), una, del 26 al 25. La distancia con referencia al líder sigue siendo de 43 segundos.

Por su parte Daniel Felipe Martínez (INEOS) se ubica en el puesto 52 a 10:23, Esteban Chaves (EF), en el 61 a 13:21 y Rigoberto Urán (EF) en el 90, a 19:56.

Lea aquí: El EF de Rigoberto Urán se queda sin su líder Richard Carapaz, por lesión

Lafay, de 27 años, se impuso por delante de dos de las principales estrellas del pelotón, el belga Wout Van Aert y el esloveno Tadej Pogacar que, pese a todos sus esfuerzos, no lograron alcanzarlo. Van Aert, favorito para la victoria con su calidad como velocista, dio un golpe de rabia a su manillar.

"¡He creído hasta el final, es una cosa de locos! Ayer (el sábado), estaba un poco frustrado en la llegada. Concretar hoy en la segunda etapa es una cosa de locos", declaró Lafay que dio la primera victoria en el Tour de Francia a su equipo Cofidis desde Chavanel en 2008, hace 15 años.

La víspera, Lafay había dado ya una gran impresión al meterse en la cabeza con Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos grandes favoritos del Tour, en el alto de Pike, antes de acabar sexto de la etapa en Bilbao.

Este domingo, repitió para escaparse a un kilómetro de la meta de un grupo de una veintena de corredores entre los que estaban los principales favoritos a la general.

"Estuvo un poco peor que ayer (el sábado), además me dio un punto a mitad de etapa, pero me he enganché bien", dijo el francés, vencedor de una etapa en 2021.

Leña entre los favoritos

Unos minutos antes, Pogacar y Vingegaard se midieron en el Jaizkibel, alto mítico del País Vasco, lleno de gente. Luchando por las bonificaciones en la cumbre, los dos favoritos abrieron una brecha enorme en unos metros con el resto del grupo de favoritos.

En el paso por el alto, en medio de la niebla, Pogacar impuso su golpe de pedal para arañar ocho segundos en la general por delante de Vingegaard que ganó cinco. A falta de 16 kilómetros para la llegada, Pogacar lideró la bajada por delante de su rival, que no le dio el relevo.

No insistieron y fueron rápidamente alcanzados por el grupo del que iba surgir Lafay para ganar la principal victoria de su carrera.

Este lunes se disputará la tercera etapa entre Amorebieta-y Etxano Bayona sobre una distancia de 193,5 kilómetros.

Clasificación de la 2ª etapa:

1. Victor Lafay (FRA/COF) 4hrs 46:39.

2. Wout van Aert (BEL/TJV) a 0.

3. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 0.

4. Thomas Pidcock (GBR/IGD) 0.

5. Pello Bilbao (ESP/TBV) 0.

20. Egan Bernal (INEOS) mt.

26. Harold Tejada (Astana) 0:58

65. Daniel Martínez (INEOS) 7:00

74. Esteban Chaves (EF) 8:12

131. Rigoberto Urán (EF) 14:10

General

1. Adam Yates (GBR/UAD) 9h 09:18.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) a 0:6

3. Simon Yates (GBR/JAY) 0:6

4. Victor Lafay (FRA/COF) 0:12

5. Wout van Aert (BEL/TJV) 0:16

19. Egan Bernal (INEOS) 0:43

25. Harold Tejada (Astana) 1:41

52. Daniel Martínez (INEOS) 10:09

61. Esteban Chaves (EF) 13:21

70. Rigoberto Urán (EF) 19:56

