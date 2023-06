Georg Zimmermann se impuso en la sexta etapa de Critérium Dauphiné

El ciclista alemán Georg Zimmermann (Intermarché) ganó este viernes la sexta etapa del Critérium del Dauphiné, en la estación de Crest-Voland, en una jornada sin cambios significativos en la clasificación.

Superó en el podio del día a los otros dos supervivientes de la escapada matinal, el francés Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) y el español Jonathan Castroviejo (Ineos).

"No me lo creo. Ya me sentía fuerte ayer (el jueves) y hoy (ayer) lo volví a intentar. Ganar una etapa en el Dauphiné... estoy muy orgulloso", reaccionó el alemán.

En la previa de las dos etapas decisivas en los Alpes, El danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), quien llegó a 48 segundos en el seno de un grupo que incluía a los principales favoritos, conservó el maillot amarillo de líder.

Los aspirantes al podio de la prueba se marcaron en el tramo final de la etapa, muy escarpado, pero sin diferencias de cara a la general.

Colombia, ahí

Los escarabajos colombianos tuvieron un buen desempeño en la fracción y en la clasificación general. El mejor clasificado es Daniel Felipe Martínez (Ineos), en el séptimo lugar a 2:07 de Vingegaard, a falta de dos etapas de alta montaña.

El año pasado, precisamente, Martínez en esta instancia de la carrera francesa se hizo al título.

Esteban Chaves (EF), ascendió tres casillas y ahora se ubica en la posición 12, a 3:01 del primero, mientras que Egan Bernal (Ineos) también ganó cuatro puestos y es 15 en la clasificación, a una diferencia de 3:07 del danés.

Como están las cosas, los colombianos del Ineos podrían dar la batalla buscando la posibilidad de que Martínez suba al podio como el año pasado.

Este sábado se disputará la primera de las dos etapas en los Alpes, con la subida a tres puertos míticos: la Madeleine (25 km al 6,2%), el Mollard (18,5 km al 5,8%) y la Croix-de-Fer (13,1 km al 6,2%), donde estará la meta a 2.067 metros de altitud.

Clasificación de la etapa:

1. Georg Zimmerman (GER/Intermarché) 4 hrs 02:50.

2. Mathieu Burgaudeau (FRA) a 1.

3. Jonathan Castroviejo (ESP) 8.

4. Giulio Ciccone (ITA) 48.

5. Ben O'Connor (AUS) 48.

12. Guillaume Martin (FRA) 48.

13. Egan Bernal (COL) 48.

19. Esteban Chaves (COL) 48.

21. Daniel Martínez (COL) 48.

La clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 21 hrs 06:41.

2. Ben O'Connor (AUS/ACT) a 1:10.

3. Julian Alaphilippe (FRA/SOQ) 1:23.

4. Adam Yates (GBR/UAD) 1:26.

5. Jai Hindley (AUS/BOH) 1:37.

7. Daniel Martínez (COL/IGD) 2:07.

12. Esteban Chaves (COL/EFE) 3:01.

15. Egan Bernal (COL/IGD) 3:06.

