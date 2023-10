Nairo Quintana, el hijo pródigo regresa al Movistar

El ciclista colombiano más laureado Nairo Quintana regresa al Movistar, el equipo en el que se hizo grande entre 2012 y 2019, poniendo fin a una temporada sin correr después de su descalificación del Tour de Francia 2022.

"Una nueva esperanza para el hombre que cambió la historia de su deporte en Colombia. Movistar Team confirma este sábado que Nairo Quintana formará parte de su plantilla profesional en 2024", anunció el equipo español en un comunicado.

El colombiano, que se encontraba sin equipo, regresará en 2024 luego de una temporada en blanco, en la que sólo corrió la prueba en línea del campeonato nacional de su país en la que quedó tercero.

"Ha sido un año difícil, días sin dormir, días con mucho sacrificio (...) pero les cuento que ha valido la pena porque regreso a casa", declaró un sonriente Quintana en un vídeo que acompañó al comunicado.

- "Dar todo" -

"No voy a desaprovechar la oportunidad. Conozco los valores del equipo, los valores del deporte. Voy a dar todo de mi parte para hacerlo bien y quiero aportar al equipo para obtener los mejores resultados", añadió el ciclista colombiano.

"Nairo es un gran refuerzo. Tiene solo 33 años y está en forma, me consta, porque no ha parado de entrenarse en Andorra, donde reside con toda su familia", afirmó el director del Movistar, Eusebio Unzué, al diario El País.

Movistar y Quintana pasan así página tras su salida en 2019, la cual, según la prensa española, no sentó demasiado bien al equipo en aquel momento.

"He cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio por ahora. No sé si con el tiempo regrese o me quieran, no lo sé. Pero, sí, tengo que marcharme", anunció en medio de La Vuelta 2019 el pequeño escalador colombiano.

Tras acabar cuarto en la ronda española, Quintana puso rumbo la Arkea francés, una formación de segunda división, en la que estos últimos ha ido perdiendo brillo hasta el golpe final sufrido en agosto de 2022.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la descalificación del colombiano del Tour de Francia 2022, en el que había quedado sexto, por dos positivos por el analgésico tramadol, prohibido en el ciclismo desde 2019.

- "Disponible" -

Su apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fue rechazada y el escándalo acabó costándole la plaza en el Arkéa-Samsic, que ya no quiso que corriera La Vuelta 2022.

Empezó entonces una pesadilla de meses sin correr, aunque el veterano ciclista, de 33 años, rechazó en todo momento la retirada.

"Soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey", aseguraba antes de correr en los nacionales de su país a principios de año.

"Teníamos la responsabilidad de darle una oportunidad. No era justo lo que estaba viviendo", afirmó el Movistar en declaraciones al diario Marca.

Quintana regresa a la casa donde se hizo grande tras iniciarse como profesional en su país.

En Movistar, al que llegó en 2012, cosechó sus mayores éxitos, entre los que se cuentan principalmente una Vuelta a España (2016), un Giro de Italia (2014), una Volta a Catalunya (2016), una Vuelta al País Vasco (2013), entre otros.

El colombiano también hizo varios podios en el Tour de Francia, la única grande que falta en su palmarés, en la que fue dos veces segundo, la primera en su estreno en la Grande Boucle en 2013 y la segunda en 2015, mientras que al año siguiente fue tercero.

Líder del Movistar durante sus años de gloria en el equipo español, su papel debería cambiar un tanto en su vuelta al conjunto español.

"Evidentemente trabajará para nuestro líder, (Enric) Mas, en las grandes vueltas, pero tendrá oportunidad de demostrar que sigue siendo un ganador en otras carreras", concluyó el director del Movistar, Eusebio Unzué, al diario El País.

