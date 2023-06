No hay poder que tumbe a 'Supermán' López del liderato de la Vuelta a Colombia

En una etapa movida, en la que todos los equipos buscaron la manera de hacerle daño al líder, Miguel Ángel ‘Supermán’ López, el corredor del Team Medellín, se sostuvo indestronable y dio la pelea para ganar este miércoles la quinta etapa y consolidarse con su camiseta amarilla.

En la quinta etapa que partió de Dos Quebradas y llegó a Belalcázar, Caldas, contó con un recorrido de 165.5 kilómetros, y el triunfo fue para ‘Supermán’ López, quien a dos kilómetros del final arrancó con su pedaleo y se quedó con la victoria.

“Todo salió como lo habíamos planeado desde el hotel, no es fácil, pero estamos ante un corredor que está en un gran nivel y que con el trabajo en equipo podemos celebrar una nueva victoria en la competencia, que cuenta con un gran recorrido”, comentó al final de la etapa el ciclista colombo-español Óscar Sevilla, quien es clave para los triunfos que suma 'Supermán' López.

Y es que, de las seis fracciones que se han disputado en la Vuelta a Colombia, cinco han sido ganadas por Miguel Ángel López, quien se perfila como el favorito para quedarse con el título de la competencia.

López que ha demostrado no tener rival para arrebatarle la camiseta de líder de la vuelta que se la enfundó desde el primer día la carrera el viernes pasado al ganar el prólogo, dijo que “no porque esté ganando se quiera decir que el nivel (de la Vuelta) sea medio o bajo. Acá el nivel es bastante alto y mis registros en el Garmin (dispositivo), me toca a tope como en Europa y sin embargo, me respiran hay cerquita”, dijo el corredor nacido en Pesca, Boyacá hace 29 años.

López hizo alusión a sus registros debido a comentarios generales donde algunos especialistas del ciclismo pusieron en tela de juicio el nivel de los diferentes equipos en el no puede ser posible el regular nivel que se está viendo en la carrera, más allá de si López cuenta con un buen equipo que lo ha sabido llevar bien en cada jornada.

Este jueves se disputará la sexta etapa entre La Virginia y Apia sobre 164, 8 kilómetros.

Etapa cinco

1. Miguel Á. López (Team Medellín), 4:hrs14.24

2. Wilson Peña (Sistecrédito) 0:8

3. Daniel Méndez, (EPM) a 0:14

4. Ángel Gil,( EPM), m.t.

5. Aldemar Reyes, (Team Medellín), a 0:22

General

1. Miguel Á. López (T.Medellín), 19hrs :05.08

2. Daniel Méndez (EPM) a 2:12

3. Wilson Peña (Sistecrédito), a 2:51

4. Rodrigo Contreras (Colombia Vida)a 3:26

5. Ángel Gil, (EPM), 3:34

