Supermán López ganó la última etapa y quedó campeón de la Vuelta a Colombia

Lo que hizo Miguel Ángel López, ciclista que corre en el Team Medellín, en la Vuelta a Colombia 2023 fue impresionante. Ganó ocho de las nueve etapas que se corrieron, con lo que se convirtió en el pedalista que más fracciones ha ganado de manera consecutiva en una sola edición de la ronda colombiana.

Este domingo en la última etapa, una contrarreloj individual de 60 kilómetros que tuvo su punto de salida y llegada en el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, López dio de nuevo una muestra de que está por encima de los otros ciclistas que corren en el país y se impuso con un tiempo de 52 minutos y 19 segundos.

Lea: Camila Osorio se instala en el cuadro principal del WTA 500 de Eastbourne

Supermán voló, a pesar del frío que hizo durante toda la jornada en el oriente del departamento, para superar en los registros que hicieron en la crono a Rodrigo Contreras, del equipo Colombia Potencia de Vida, que terminó en la segunda casilla con una diferencia de 38 segundos frente a López, y a Wilson Peña, del Team Sistecrédito, que finalizó tercero a 2 minutos y 51 segundos del ganador de la fracción.

En la cuarta casilla terminó Aldemar Reyes, del Team Medellín, con una diferencias de 3 minutos y 11 segundos del ganador de la etapa y el top 5 de la jornada lo cerró Julián Cardona, del Sistecrédito, a 3:13.

Un campeón dominante

Miguel Ángel López terminó primero en la clasificación general de la ronda colombiana con un tiempo acumulado de 33 horas, 42 minutos y 13 segundos. Le saco una diferencia grande, soprendente al segundo de la carrera que fue Rodrigo Contreras: Supermán terminó a 6 minutos y 17 segundos de su perseguidor. Ni Pogacar ha tenido un margen tan amplio con sus rivales.

Conozca: Colombia será sede del Mundial femenino Sub-20 en 2024

“Esto es un sueño cumplido. Pensaba que jamás podría ganar la vuelta a Colombia porque me fui para Europa muy pequeño, cuando tenía 20 años y pensé que iba a terminar mi carrera allá, pero bueno, por cosas de la vida aquí estamos disfrutando con toda mi familia y estoy feliz de cumplir este objetivo junto al Team Medellín, que me apoyó mucho y me ha consentido como nunca lo habían hecho”, dijo López en declaraciones posteriores al final de la última etapa.

En el tercer puesto de la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2023 terminó Wilson Peña del Team Sistecrédito, quien finalizó a 7 minutos y 12 segundos de López. El top cinco de la carrera colombiana lo cerraron Aldemar Reyes (Team Medellín), que fue cuarto a 10’: 25” de López y Óscar Ferández (EPM), que terminó quinto a 11:14.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion