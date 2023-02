Tadej Pogacar, líder de la Vuelta a Andalucía, Santiago Buitrago es cuarto

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se puso líder de la Vuelta a Andalucía este miércoles tras ganar en solitario la primer etapa de la ronda andaluza entre Puente de Génave y Santiago de la Espada, en Jaén (sur de España).

Pogacar, gran favorito de la prueba, aventajó en la meta a un pequeño trío de perseguidores que entró a 38 segundos del ganador, encabezados por los españoles Mikel Landa (Bahrain), que fue segundo, y Carlos Rodríguez (Ineos).

La etapa se decidió en las últimas rampas de la subida al alto de Despiernacaballos, cuando Pogacar atacó a 12,3 km de la meta, abriendo hueco con el resto de sus competidores, incapaces de seguir su cambio de ritmo.

“Hoy, una vez más, el trabajo en equipo fue excelente, hicimos un buen trabajo y los muchachos me llevaron a la última subida a un ritmo muy, muy alto, lo que realmente me gustó.

La subida era empinada, vi el momento de atacar y disfruté el camino hasta la meta.

Estoy un poco sorprendido de mi forma, sabía que era bueno pero no podía esperar haber ganado ya dos carreras".

En cuanto al liderato de la clasificación general de la Vuelta Andalucía, dijo el corredor: "va a ser muy complicado defender el maillot de líder hasta el final porque habrá etapas complicadas, pero podré contar con un equipo tan fuerte que me hace confiado en que puedo alcanzar esta meta ”.

Sólo el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) aguantó durante unos metros el ataque del esloveno, antes de dejarle ir en solitario.

El ciclista cafetero arribó en la cuarta posición, con el tiempo del ganador.

Pogacar se adjudicó así su segunda victoria de la temporada, que estrenó el lunes con otro triunfo en la Clásica de Jaén.

El jueves tendrá lugar la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía de 156,1 km, entre Diezma y Alcalá la Real con dos puertos de segunda categoría y uno de tercera.

- Clasificación general

1. Tadej Pogacar (SVN/UAE) 5hrs 04:19.

2. Mikel Landa (ESP/BAH) a 38.

3. Carlos Rodríguez (ESP/INE) m.t.

4. Santiago Buitrago (COL/BAH) m.t.

5. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) a 1:38.

41. Camilo Ardila (COL/Burgos HB) a 6:08

