2024: ¿Año de buscar la paz o de buscar el Nobel?

A año y medio de que el presidente Gustavo Petro llegara al poder, su apuesta de la Paz Total aún no termina de consolidarse, lo que ha motivado a que desde distintos frentes se hagan peticiones para que haya avances tangibles. No solo la oposición, sino también organismos de alto nivel como es el propio Consejo de Seguridad de la ONU.

Unde las observaciones que hicieron sus miembros luego de escuchar el informe del representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, es que implementación del acuerdo de paz existente debe ser traducida a “resultados concretos”.

Y hay quienes incluso señalan que de no alcanzar la meta este año la política de la Paz Total sufriría un revés.

“Petro se equivocó al ponerle apellidos a la paz”

Para el politólogo Germán Ayala, el Presidente se equivocó desde que quiso “ponerle apellidos a la paz”. En sus palabras, “Petro vendió mal la Paz Total, es un imposible trabajar con tantos frentes al tiempo. Yo creo que el mismo Petro no cree en eso”.

El analista dice tener una visión no tan optimista como antes de la paz en Colombia, pues no percibe madurez en los diálogos vigentes: al ELN no le ve “una actitud que permita pensar que realmente están interesados en dejar las armas” y a las disidencias de las FARC las ve muy involucradas en las economías ilícitas.

“Me sumo a Santos cuando le dijo a Petro que reconocerlas como el EMC es un error”, aseguró a Colprensa. Desde su análisis, no debió habérsele dado el poder a este grupo de autodenominarse como aquellas estructuras que existieron en años anteriores y alcanzaron tanta expansión porque aunque “saben que no van a progresar para ser las FARC de antes”, optan por otras lógicas como la de “insistir en el negocio del narcotráfico”.

De hecho, su tesis va más allá y apunta a que en el contexto actual surge la necesidad de rebautizar el conflicto armado en Colombia: “No creo que estemos en capacidad de insistir en que hay un conflicto armado interno, ahora la naturaleza es la de una conflictividad del posacuerdo”.

En el ELN identifica, además, una falta de cohesión porque hay discusiones en la Mesa que no se han llevado a sus filas o que las contradice el propio Antonio García –máximo comandante de esta guerrilla–.

Hace un par de días, por ejemplo, dio una advertencia acerca de la naturaleza del grupo que también se puede interpretar como un ultimatum: a falta de un Acuerdo Nacional “solo estaremos ante otro intento para tratar de desmovilizar a la guerrilla para que todo siga igual”.

“Para eso el ELN no nació”, subrayó en su cuenta de X.

Y ante este escenario, Ayala cree que el ELN está preparado: “Mientras no pierdan la condición especial de que sus líderes no sean expuestos, ellos pueden durar otros 30 años dándose bala”, sentenció. Y mientras no se resuelva el tema de su financiación tampoco estarían dispuestos a dejar las armas.

