Así se encuentra el volcán Nevado del Ruiz

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, la sismicidad asociada a fracturamiento de roca en el volcán Nevado del Ruiz ha disminuido en los últimos días, pero actualmente hay otros parámetros que muestran que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. La sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos se ha presentado con más frecuencia.



Los sismos anteriores se encontraban a una distancia mayor que los que se presentan actualmente, por lo que, de acuerdo con la entidad, se debe prestar mayor atención a los fluidos y a sus características propias más que al número de sismos que se registren.

Algunas señales a tener en cuenta en esta nueva etapa de sismicidad son los movimientos propios de estos fluidos y la vibración permanente del suelo.



Además, desde el SGC se reporta un aumento de temperatura, registrado por los satélites y que determinan anomalías en este sentido por lo que considera una probabilidad de erupción mayor.

En este sentido, John Makario Londoño, director de Geo amenazas del SGC, aclaró que “El volcán siempre ha tenido un glaciar y no se ha afectado de manera importante. No quiere decir que por el aumento de temperatura vaya a generar mayores fuentes de lava ni tiene que derretirse el glaciar para que haya una erupción”.



Comparado con el evento de 1985 (la avalancha que sepultó a Armero) hay algunas similitudes y algunas diferencias, por lo que el director y experto insiste en que no se puede determinar si hará o no erupción, ni mucho menos la magnitud.



Por esta misma razón, el nivel permanece en NARANJA y solo se cambiará en caso de una erupción inminente (en el caso de que ya se presente una erupción y no haya vuelta atrás) o cuando se presente una repentina erupción y esté en curso.



El SGC reitera una actividad muy, por lo que se recomienda a la comunidad conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales, y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán.

