Caso Laura Sarabia: Petro dice que la Fiscalía va a allanar el Palacio de Nariño

El presidente Gustavo Petro reaccionó de forma vehemente al anuncio de la Fiscalía de que asumirá la investigación por los hechos que involucran a la jefe de gabinete, Laura Sarabia, por una presunta retención ilegal.

En su cuenta de twitter, Petro afirmó: que “tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos

Sobre la intervención de la Fiscalía en este caso, el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, dijo que “muy seguramente en los próximos días se llamará a interrogatorio con defensor a diferentes personas”, involucradas en el caso Sarabia.

De otro lado, la vicefiscal general, Martha Mancera, dio detalles sobre las investigaciones que se han iniciado después de la revelación exclusiva realizada por SEMANA. Se están examinando dos aspectos principales: en primer lugar, el robo denunciado por Laura Sarabia a mediados de mayo; y en segundo lugar, el traslado de Marelbys Meza a una sala dentro del Palacio de Justicia para someterse a una prueba de polígrafo.

En el mismo trino el Presidente acusó al diario El Tiempo de poner un titular mentiroso “para enfrentar la Presidencia con el Consejo de Estado y producir un efecto: ayudar no solo a la oposición sino a la sedición en marcha”. Y añade que ese titular es “fruto de la ignorancia pero también de la mala leche, seguido después por energúmenos y por el prejuicio”

El Presidente reiteró que su trino “no menciona el Consejo de Estado y no lo sugiere·” y añadió que “los actos administrativos que suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la procuraduría violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la convención americana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia de sala, y que es parte de la constitución y la ley y que veo, el fiscal no ha leído”.

Y añadió: El que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico, como dije en mi trino, no es responsabilidad del Consejo de Estado sino de la actual mesa directiva del Senado.

Sobre la sindicación de Petro, EL TIEMPO admitió que señaló que un trino del presidente Gustavo Petro estaba aludiendo al Consejo de Estado, “cosa que señala el mandatario no es cierta y que, por lo tanto, EL TIEMPO corrige y aclara que el titular inicial fue producto de un error de interpretación”.

Procuraduría abre investigación

En la mañana de este lunes, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios relacionados con este acontecimiento.

El gigantesco escándalo revelado por Semana, presuntamente se pudo haber presentado un caso de abuso de poder, Laura Sarabia habría usado carros y hombres de la UNP para el traslado de su exniñera, la cual fue interrogada y sometida a un polígrafo.

“Me informaron hace un ratico que van a abrir indagación disciplinaria frente a lo manifestado en los medios en la situación de la jefa de gabinete de la Presidencia”, afirmó la procuradora general, Margarita Cabello Blanco.

La realización de la prueba de polígrafo ha sido uno de los aspectos que más generado controversia, por ello, la jefa del Ministerio Público indicó que eso hará parte de la indagación, con la cual desean tener bien claro qué pasó, quiénes participaron y serán los presuntos responsables.

Vale la pena afirmar que ante esto, la Fiscalía General de la Nación también tomó medidas. “Estos hechos son muy graves, los funcionarios de la Fiscalía trabajarán en establecer qué paso alrededor del hurto al bolso con miles de dólares, e investigaremos los hechos llevados a cabo por funcionarios de Palacio con la exniñera”, resaltó Francisco Barbosa Delgado, jefe de la entidad.

