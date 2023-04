Cero Cachos: el polémico proyecto que busca erradicar la infidelidad en Colombia

Que en Colombia desaparezcan los cachos –o las infidelidades– es una pretensión de la senadora Karina Espinoza. La congresista radicó este 19 de abril un proyecto de ley que pretende generar conciencia, según ella, sobre lo nocivas que pueden llegar a ser las infidelidades.

“Radicamos el proyecto de ley que transformará la educación en Colombia; dotaremos el sistema de herramientas que orientarán la reconstrucción del tejido social, generará en los estudiantes la cultura empresarial y la erradicación de toda manifestación de violencia”, detalló la senadora Espinoza del partido Liberal.

De ser aprobada esta propuesta, los estudiantes, profesores y padres de familia de colegios e instituciones educativas recibirían capacitaciones para convertirlos en “reconstructores del tejido social”.

“Toda la vida he estado rodeada de hombres infieles y esta cultura de la moda del cacho, que se volvió normal en nuestra sociedad, es lo que queremos combatir y prevenir porque está haciendo mucho daño. Soy hija de padres separados también, sufrí mucho y me deprimí mucho, me he sentido triste”, explicó la senadora en conversación con Blu Radio.

La senadora entiende los “cachos” como las conductas nocivas, inmorales y crueles que una persona comete contra otra y que amenaza la familia, la salud física y mental.

La pretensión de la legisladora es que en las aulas se formen a los estudiantes en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el acoso escolar, la infidelidad, la violencia de género y la violencia intrafamiliar.

“¿Qué está pasando? Que no nos hemos dado cuenta que la infidelidad causa una crisis de salud pública. La droga está destruyendo la sociedad, así como la infidelidad”, argumentó la congresista.

Esta iniciativa legislativa pretende reformar la Ley 115 de febrero 8 de 1994, también conocida como ley general de educación.

“La radicación de este proyecto muestra todo los que ha estado mal con el Congreso a lo largo de su historia. Creer que con leyes se arreglan las cosas. Dizque combatir la infidelidad. El Estado no debe meterse en esos temas. Además de la superioridad moral con la que se radica”, son algunas de las reacciones que se leen en redes sociales tras la radicación de este proyecto de ley.

