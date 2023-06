¿Concluyó caso del coronel Óscar Dávila?: Detalles de la necropsia

Lo que aún no está resuelto

Las razones que llevaron al teniente coronel a tomar la decisión son desconocidas, así como si se trató de algo premeditado o repentino. Por supuesto, ello pertenece a la esfera más personal de sí. La Fiscalía contó que no realizó autopsia psicológica que pudiese dar luces sobre los motivos, dado que con la evidencia física pudo llegar a la conclusión de que se trató de un suicidio, lo cual es lo más relevante, si no lo único, dentro del caso y la competencia del ente acusador.

Asimismo, aunque se pudo establecer que Dávila tomó ansiolíticos momentos antes de tomar la decisión, no está claro el motivo ni el modo de adquirirlos. Se trata de fármacos que requieren prescripción médica, pero, como dijo el médico Jorge Paredes, en Colombia es común que se vendan sin ella.

De otro lado, según publicó el 11 de junio Cambio, horas antes del deceso sí hubo una breve conversación entre la periodista Sylvia Charry y el coronel Óscar Dávila. En ella, luego de que la periodista le pregunta por su relación con el caso de las interceptaciones a Marelbys Meza, el coronel dice que no se puede pronunciar.

La Fiscalía no tuvo en cuenta esa llamada en la reconstrucción de los hechos o, al menos, no contó si lo tomó como indicio en esa u otra línea de investigación. Esa comunicación ha sido clave en la teoría difundida por el abogado Miguel Ángel del Río, cercano al petrismo, de que la misma Fiscalía presionaba a Dávila.

En la rueda de prensa tampoco se habló de la inspección de hace dos semanas al piso 13 de la DIAN, que es cuando, supuestamente, inicia la intimidación al teniente coronel. Por lo tanto, aún no es claro si tal presión existió.

El martes, incluso el presidente, Gustavo Petro, sugirió que pudo haber existido apremio que causó cierto impacto. “Es como si me hubieran prestado un ser humano que no pude cuidar yo mismo, porque subestimé la presión. Yo estoy acostumbrado a sentirla, y creo que las demás personas lo hacen, y no es así, ningún ser humano es igual”, señaló.

Lo que sigue

El penalista Del Río, según confirmó la vicefiscal Martha Mancera, presentó una denuncia por inducción al suicidio. Falta que se asigne un fiscal que, “con autonomía e independencia”, defina si se amerita iniciar una indagación según las pruebas que se hayan presentado. Es decir, aún no comienza un proceso al respecto. En todo caso, el escenario planteado sería de la Fiscalía investigando a la Fiscalía.

La vicefiscal cuestionó esa petición, indicando que, si hubiese señales de la inducción, el equipo de trabajo del abogado también podría ser señalado. “Ahí entraríamos a investigar las conversaciones que se pudieron haber generado durante todo el día con el equipo de defensa”, que estaba encabezado por Del Río.

La muerte del agente se produjo en medio de un gran cantidad de pruebas recolectadas por los escándalos que han involucrado a la Casa de Nariño, la exjefe de Gabinete Laura Sarabia, la niñera Marelbys Meza y el exembajador Armando Benedetti.

Las declaraciones sobre esas investigaciones continuarán esta semana hasta el viernes. Luego, el ente investigador deberá entregar más resultados. Por los pasillos del búnker y del edificio del antiguo DAS ya han pasado ocho personas para responder por cuatro líneas investigativas. Faltan dos: Laura Sarabia y Armando Benedetti.

Entretanto, la familia de Dávila y el país pudieron recibir las primeras respuestas.

