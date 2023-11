Condenado exagente del DAS por tortura a periodista

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a doce años y medio de cárcel a Ronald Harbey Rivera Rodríguez, tras declararlo uno de los responsables de la tortura que la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, sufrió entre 2001 y 2004, por parte de varios agentes del DAS, a causa de su labor.

Al confirmar que la tortura padecida por Claudia es un delito de lesa humanidad, el Tribunal encontró que Rivera, en su calidad de entonces agente del DAS, es penalmente responsable como coautor. En concreto, los hechos señalados al exfuncionario se remontan a marzo de 2003 y continuaron hasta diciembre de 2004.

Rivera Rodríguez era parte del Grupo de Inteligencia G3, desde donde se organizó toda clase de intimidaciones agresivas en contra de Claudia Julieta, quien entonces investigaba el crimen contra el humorista y también periodista Jaime Garzón, dejando como resultado su perfilamiento, persecución y tortura.

En primera instancia, en mayo, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá había absuelto a Rivera. Sin embargo, tras apelar la decisión, el Tribunal consideró que hay suficientes elementos para llevar al exagente a un centro carcelario, lo que llevó al ordenamiento de su captura.

“Ronal Harbey Rivera Rodríguez actualmente está prófugo de la justicia”, publicó la periodista en su cuenta de X. “El 20 de noviembre fue condenado a 150 meses de prisión por tortura en mi caso. SE BUSCA”, escribió Claudia, quien anotó que se trata de un funcionario activo de Migración Colombia.

El Tribunal adujo que la información aportada por Rivera al Grupo de Asuntos Especiales y al Grupo de Inteligencia G3 provocó la persecución dela periodista, quien resultó señalada falsamente por ser auspiciadora del terrorismo, siendo el hostigamiento fue tan grande que tuvo que exiliarse dos veces.

“A diferencia del juzgado, el tribunal no tiene duda alguna sobre la responsabilidad penal del acusado”, se lee en el fallo de 68 páginas. “Existen pruebas de cargo consistentes y coherentes que merecen credibilidad y que satisfacen con holgura el estándar probatorio requerido para la condena”, expresó el ente judicial.

Al parecer, el DAS había creado grupos internos para perseguir ONG y periodistas, incluso se habrían presentado planes de desprestigios, amenazas, chantajes y varias operaciones con las que se presentaba a las personas perfiladas como objetivos que debían neutralizarse. Entre esos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, del que Claudia era investigadora.

Claudia, como periodista y como parte del Colectivo, investigaba las circunstancias en las que fue asesinado Jaime Garzón. La labor del grupo, incluso, llegó en 2021 a la condena de 26 años de cárcel contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, cinco años después de que la justicia declaró la responsabilidad del Estado en el magnicidio.

Cuando las denuncias de Claudia Duque, de Reinaldo Villalba y del Colectivo estaban teniendo repercusiones, fueron perfilados. Claudia, en específico, fue torturada psicológicamente por agentes del DAS, luego de haber señalado al Departamento por participar en el crimen de Garzón “y entorpecer la investigación de este”.

“Los actos específicos de tortura continuada que la víctima narró fueron planeados y ejecutados por directores, subdirectores y agentes del DAS o con su connivencia, empleando recursos públicos, situación que obligó a Claudia Julieta a exiliarse del país en dos oportunidades y le generó secuelas en su integridad psíquica”, planteó la Sala Penal.

El fallo da cuenta de al menos doce documentos con los que el DAS ordenó, coordinó y ejecutó un conjunto tétrico de acciones encaminadas a intimidar a Claudia. Por ejemplo, un memorando exclusivo del DAS del 17 de noviembre de 2004 da la instrucción de llamarla para amenazarla.

“Señora, ¿es usted la mamá de María Alejandra? (Esperar contestación) Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere. Eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”, se lee en el documento.

En agosto de 2003, luego de la transmisión del reportaje, la tortura continuó. Recibió una llamada en la que le dijeron que su hija “no llegaría del colegio” y que “se había ganado un regalo”. Tras la llamada, en su casa le dejaron un ramo de flores y un queso podrido.

