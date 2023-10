Confirman muerte de Ivonne Rubio, colombiana desaparecida tras ataque en Israel

La colombiana Ivonne Rubio fue hallada muerta tras el ataque por parte del grupo terrorista Hamás a un festival de música cerca a la Franja de Gaza. Rubio estaba en esa fiesta con su novio Antonio Mesías Motano, pero según los amigos cercanos a la pareja, todavía no tienen ninguna información sobre Motano.

Desde el pasado 7 de octubre, la Cancillería colombiana había reportado la desaparición de la pareja tras el ataque sorpresa del grupo terrorista. Durante ese festival en el sur de Israel fueron hallados alrededor de 260 cuerpos sin vida luego de que Hamás comenzara a lanzar misiles y disparos en medio de la fiesta.

En una conversación con Caracol Radio, María Elena Aristizábal, amiga de la pareja que vive en Tel Aviv, confirmó la muerte de Ivonne Rubio. Lo último que se supo de la jóven colombiana es que se comunicó con su papá y le dijo que estaba corriendo hacia un búnker.

“El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, narró Julio Rubio a Caracol Radio.

Según la amiga de la pareja, ambos habrían muerto en el búnker en el que alcanzaron a esconderse, sin embargo todavía no están claros todos los detalles de la muerte. “Es muy triste, los conocí de cerca y hace un momento les informaron que la niña estaba muerta. Ellos pusieron un comunicado y nos informaron”, dijo Aristizábal.

Con información de El Colombiano*

