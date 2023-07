¿Cuál será el futuro de los hermanos Mucutuy? Icbf responde

Luego de que los cuatro menores rescatados en el Guaviare salieran del hospital militar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dio más detalles sobre lo que viene para los hermanos Mucutuy.

Inicialmente, la directora del ICBF, Astrid Cáceres habló sobre como vio a los menores Lesly, Soleiny, Tien y Cristin se recuperaron tras pasar 40 días en las selvas colombianas.

“Vimos una bebe completamente recuperada en términos de desarrollo físico, lo mismo para sus hermanos, las dos niñas Lesly y Soleiny muy risueñas y muy felices de compartir un espacio nuevo, también de salir del hospital, aunque estuvieron protegidas y muy cuidadas, pues ya estaban agotadas del entorno hospitalario”, aseguró.

Asimismo, resaltó la directora que durante su estadía en el hospital, se contó con el acompañamiento de las organizaciones indígenas y de la misma familia que ayudó en el proceso de cuidado

Tras su salida del hospital de los cuatro menores, la funcionaria explicó que el ICBF estará a cargo de forma temporal mientras se continúen las indagaciones sobre donde pueden estar mejor los niños y conocer más del entramado familiar.

“Desde el ICBF estamos acompañando a la defensora para que tenga un equipo interdisciplinario muy sólido que incluye antropólogos, que contribuyan al restablecimiento y garantía de los derechos de los niños. Las tres niñas y el niño estarán bajo nuestro cuidado y nos aseguraremos de que estén bien para que regresen a su entorno familiar lo más pronto posible, siempre cuando sus derechos estén garantizados”, precisó la directora de ICBF.

Esta decisión se toma luego que, precisamente en estas indagaciones, la directora de la entidad explicó que los informes de la defensora del caso han asegurado que no están todas las condiciones y, por tanto, “mientras eso se produce, la medida es transitoria para no afectar la garantía de los derechos de los menores”. No obstante, es de recalcar que la defensora tiene hasta seis meses de plazo para tomar una decisión sobre el proceso.

Por otro lado, se adelanta la configuración de una fiducia con el objetivo de garantizar el buen uso de los recursos de los que se puedan beneficiar los hermanos por donaciones o aportes de particulares para su futuro.

Según informó el ICBF, se tiene activos 71.628 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos de los cuales 21.982 pertenecen a niños, niñas y adolescentes de los grupos étnicos, y 360 de ellos son indígenas.

“Hacemos un especial llamado al respeto por la privacidad de los cuatro hermanos, de manera que se permita un pleno proceso de restablecimiento de derechos”, resaltó la entidad.

