¿De quién era el dinero? Petro negó las afirmaciones de un testigo

La Revista Semana publicó una nota con la que dan un nuevo giro a la historia de Laura Sarabia y la maleta con dinero. En ella aseguraran que tuvieron acceso a la información de un testigo que sostuvo varias conversaciones con el fallecido coronel Óscar Dávila, coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia.

Según su relato, la clave del escándalo está en el dinero perdido en la casa de Laura Sarabia, exjefe de gabinete. “La plata era de Petro, eran cinco maletas y $3.000 millones", aseguraron en la Revista Semana.

En la mañana del jueves, el presidente Gustavo Petro escribió por su cuenta de Twitter que eras falsas las afirmaciones publicadas. "Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio", escribió.