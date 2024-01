Dejémoslo que divague, dijo el ministro Bonilla sobre propuesta de Minsalud

Luego de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, lanzara una propuesta de hacer una reforma tributaria para financiar la reforma a la Salud, su colega Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, reiteró que el objetivo principal es ajustar la renta corporativa, mediante la reducción de impuestos a las empresas y el aumento a las personas de altos ingresos.



"La reforma que vamos a hacer y que estamos planteando es solamente para ajustar la tarifa del impuesto a renta corporativa. No es para aumentar ingresos", dijo este martes el ministro de Hacienda. "Dejémosle a él que divague".

En entrevista con Blu Radio, el ministro de Salud mencionó que el Gobierno tiene los recursos, pero requiere la reforma tributaria para sostener lo que viene.



Recientemente, Jaramillo recibió una carta firmada por 18 exministros y exviceministros en contra de la reforma a la salud, quienes expresaron que "las decisiones del Gobierno Nacional durante los últimos meses desconocen la realidad y agravan la situación que enfrenta el sistema de salud, y nos encaminan hacia un colapso que afectará el derecho a la salud de millones de colombianos".



La carta, firmada por exfuncionarios como Jaime Arias Ramírez, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz, Mauricio Santamaría, Alejandro Gaviria y Augusto Galán Sarmiento, menciona que la reforma no garantiza los recursos necesarios para el sistema, e incluso la tacha de centralista por la participación del Ministerio del Interior en la construcción de Centros de Atención Primaria: "Nace de una entidad que no tiene competencias sobre el sistema de salud".



Además, cuestiona la desfinanciación del sistema que no tiene prioridad la salud de la población, y que no deben imponer una reforma que "no soluciona los retos que enfrenta el sistema de salud y que ha recibido críticas sustentadas de expertos".

En respuesta, el ministro de Salud respondió que "todos los ministros que estuvieron son amigos de las EPS, defienden un modelo neoliberal, defienden un modelo en donde solamente lo privado en bueno y lo malo es lo público". También dijo que salgan "al resto del país a ver qué es lo que está pasando", en referencia al abandono de los centros de salud en zonas vulnerables.



Finalmente, se ha mantenido en redes sociales el debate sobre la propuesta. Bruce Mac Master, presidente de la Andi y del Consejo Gremial, dijo que "nos estamos jugando la salud de los colombianos como para que esto sea motivo de una situación en la cual nos salimos de casillas o hablamos de forma populista”, pero que están listos para trabajar en conjunto en pro de los recursos que necesita el sistema de salud.

