¿El extraditado 'Simón Trinidad' se unirá a los diálogos con las disidencias?

Desde el equipo negociador del Gobierno se respondió a la propuesta hecha por parte de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco de invitar a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, a participar en mesa de diálogos de paz.

Las disidencias de “Mordisco”, dejaron claro su interés de integrar al extraditado cabecilla de las extintas Farc y plantearon que si la propuesta era aceptada por “Trinidad” la idea sería solicitarle a Estados Unidos que lo envíe de regreso a Colombia.

Así lo detalló alias Andrey, jefe de la delegación de paz de alias Iván Mordisco, quien catalogó a “Simón Trinidad” como un “símbolo de unidad” para los guerrilleros y detalló que lo consultarán para saber si estaría dispuesto a dialogar con el gobierno de Gustavo Petro.

“De pronto no tendría lógica nosotros decirle al camarada lo necesitamos en esta mesa y que el camarada ‘Simón Trinidad’ diga no, yo mantengo de pronto firme en el proceso de La Habana, cosas como esas, entonces el primer paso es hablar con el camarada”, señaló alias Andrey.

Además, el jefe de la delegación de paz de las disidencias de “Mordisco” detalló que si “Simón Trinidad” aceptaba, la idea sería gestionar su repatriación desde Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2004 por su participación en el secuestro de los tres estadounidenses.

“El segundo paso es, si él está en disposición de acompañar este proceso, plantearle al gobierno por intermedio de la comunidad internacional, la repatriación y que sea integrante activo de la delegación de paz”, apuntó alias Andrey.

¿Qué dijeron del lado del Gobierno sobre “Simón Trinidad”?

Sobre esta propuesta de gestionar la repatriación del exjefe guerrillero habló Camilo González Posso, el jefe negociador del Gobierno con las disidencias de “Mordisco”, quien aclaró que hasta ahora no se ha hablado formalmente el tema en la mesa de diálogos.

Según González Posso, no se ha abortado la propuesta de alias Andrey de tener solicitar el retorno al país de “Trinidad”, por lo que no considera que se trate de una posibilidad, por lo pronto, que se esté discutiendo en las conversaciones.

“Eso (el retorno de “Trinidad”) no se mencionó en lo más mínimo. Ni siquiera se habló de eso, no se mencionó una palabra”, aseguró González Posso en Blu Radio, con lo que dejó claro que no se contempla que el excabecilla de las Farc se integre a los diálogos.

Pese a que se mostró distante de la propuesta de las disidencias, el jefe negociador del Gobierno planteó que espera que se dé una merma en las acciones violentas y confrontaciones con esa estructura residual de las extintas Farc.

Al respecto, detalló que espera que ese cese de hostilidades pueda darse por lo menos hasta el 17 de septiembre, cuando está previsto que se reúnan ambas partes para seguir haciéndole seguimiento a los compromisos de paz adquiridos.

No es la primera vez que se pone sobre la mesa que “Simón Trinidad” sea repatriado, incluso él mismo le envió una carta al Gobierno asegurando que tiene un firme compromiso y disposición para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

