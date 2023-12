El próximo 20 de diciembre se realizará la subasta 5G en Colombia

El próximo miércoles 20 de diciembre se llevará la tan esperada subasta de la red 5G, en donde los diferentes proponentes avalados por el Ministerio de las TIC lanzarán sus propuestas por tener este espectro para nuevas tecnologías en el país.

Cabe recordar que entre los proponentes que fueron aprobados están Comunicación celular Comcel (Claro), Sociedad futura Telecall Colombia, Partners Colombia (WOM), y la Unión temporal Colombia Móvil – Telefónica, conformada por los operadores de Tigo y Movistar, quienes tienen el aval para participar en la subasta.

Lea además: Llegó el agua potable a comunidades de la Guajira

“La Subasta 5G no tiene marcha atrás. La realizaremos el próximo 20 de diciembre, y con ella el país quedará listo que en 2024 empiece el despliegue paulatino de esta tecnología, que será un habilitador para la competitividad y el desarrollo en Colombia. Hemos adelantado un proceso transparente, que ha ido cumpliendo sus tiempos, y así será hasta el último momento, que cada día está más cerca”, afirmo en su momento el Ministro TIC, Mauricio Lizcano.

El cronograma establecido por el ministerio especifica que las bandas que serán subastadas corresponden a los 700 megahercios MHz, 1900 MHz, AWS extendida, 2500 MHz, y 3500 MHz), utilizadas en el sector de las telecomunicaciones.

Le puede interesar: La tensión fue protagonista en debate de control político a Álvaro Leyva

Esto en palabras más sencillas y que han sido explicadas por el ministro, es que la meta para el gobierno es el aumento de la cobertura 20 veces más de velocidad, quien además beneficiará al 56% de la población colombiana.

Durante la rendición de cuentas realizada por la entidad el día de hoy, el Ministro TIC, Mauricio Lizcano dio más detalles sobre cómo se realizará esta subasta el próximo miércoles

“Es una casa estudio donde cada operador tiene un cubículo grande transparente, tiene una mesa de juntas, tiene un computador, el que entre no puede volver a salir, no pueden entrar ningún medio de conectividad ni celular ni computador. Están ahí todo el día en un software creado por nosotros donde no pueden tener contacto con el exterior y ellos empiezan a ofertar a través del computador y donde cada uno puede ver las ofertas que haga.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion