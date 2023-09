El tipo de violencia de género que el Congreso busca visibilizar

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes espera que se fije fecha para debatir el proyecto de ley que busca reconocer la violencia vicaria como una forma de violencia de género.



La violencia vicaria es una de las formas más crueles de agresión contra las mujeres. Es un tipo de violencia en el que el padre o la pareja de la madre busca herir a la mujer a través de daños a sus seres queridos, principalmente los hijos, buscando ejercer control, dominio o venganza sobre ella.

Los actos que se enmarcan dentro de la violencia vicaria van, por ejemplo, desde el rapto al menor de edad hasta su muerte, como ocurrió en Melgar (Tolima), donde Gabriel Esteban Cubillos fue asesinado por su padre al buscar dañar irreparablemente a su madre. Sin embargo, a pesar de su sevicia, ese tipo de violencia no está regulada en el derecho colombiano, algo que el Legislativo espera corregir.



Se trata del proyecto de ley 052 de 2023 de la Cámara. El trámite legislativo unió a congresistas de distintos sectores, desde el Pacto Histórico, donde está Alexandra Vásquez Ochoa, quien inicialmente presentó el texto, hasta el Partido Conservador, al que pertenece la representante Delcy Isaza, designada ponente de la iniciativa.



La idea es “reconocer e incorporar en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia vicaria como una violencia basada en género”, como se lee en el objeto del proyecto y en la ponencia presentada el 6 de septiembre por Isaza. Con ello se busca, para esa violencia, “prevenirla, atenderla de forma integral y garantizar el acceso efectivo a la justicia, reparación, restauración a las víctimas”.



La iniciativa pretende modificar dos leyes en particular. Por un lado, se busca cambiar algunos puntos de la Ley 1257, que desde 2008 dictó varias indicaciones para avanzar en la protección de derechos de las mujeres. En ese sentido, busca introducir en su segundo artículo una definición de violencia vicaria, para así entenderla como un tipo específico de violencia contra la mujer.

“La violencia vicaria es una violencia de género”, dice el inciso que se quiere introducir. “Se entiende por violencia vicaria cualquier acción u omisión que genere daño físico, psicológico, emocional, sexual, patrimonial o de cualquier otra índole a familiares, dependientes, personas, animales u objetos afectivamente significativos para la mujer, con el objetivo de causarle daño”.



Además, en esa definición también se busca mostrar las modalidades en las que la violencia vicaria puede presentarse: “Amenazas verbales, violencia sexual, lesiones, el incumplimiento del régimen de visitas, la omisión de información en el ejercicio de la custodia, el ejercicio arbitrario de la custodia, la imputación de hechos delictuosos falsos, la dilación procesal injustificada, control coercitivo o cualquier otra conducta que sea utilizada para dañar a la mujer a través de quienes fungieron como medio”.



El proyecto no solo busca que el concepto de violencia vicaria se quede en el papel, sino que víctimas del flagelo puedan participar en procesos obligatorios de formación para varias autoridades, desde el Ministerio Público hasta el Instituto de Medicina Legal. Para ese mecanismo, las entidades territoriales, el Departamento de la Función Pública y los ministerios de Igualdad y de Justicia deberán establecer los lineamientos necesarios.



A partir del proceso de formación, la Policía deberá adoptar un registro de medidas de protección que hayan adoptado comisarías de familia, jueces o demás autoridades competentes para detener distintas formas de violencia intrafamiliar o de género, entre ellas, la violencia vicaria. Las comisarías deberán ofrecer atención especializada, en el marco de sus funciones, para las víctimas de esas agresiones.



Asimismo, no podrá entenderse solo a la mujer como víctima de un hecho que se entienda como violencia vicaria, sino también al hijo o ser querido que resulte instrumentalizado, entendiendo que las consecuencias psicológicas pueden extenderse hacia él. El proyecto de ley, al querer modificar la Ley 2126, de comisarías de familia, propone que las medidas de protección se garanticen a ambos, además de que se restrinja el régimen de visitas y de custodia del padre, si él fue agresor, “hasta que no aporte certificación de tratamiento reeducativo y terapéutico”.



Por último, el proyecto busca que el 11 de mayo de cada año se conmemore un día nacional contra la violencia vicaria, y que el DANE cree un registro de violencia vicaria que periódicamente pueda actualizarse y servir como análisis para adoptar medidas de prevención, atención y protección.



Actualmente, al no entenderse ese cruel tipo de violencia como una violencia basada en género, no existen datos concretos sobre su incidencia u ocurrencia, por lo que la visibilización que ofrece la iniciativa es necesaria. La Corte Constitucional no ha sido ajena a la existencia de la problemática, pues tuvo en cuenta el concepto de violencia vicaria en al menos dos sentencias de tutela de 2022 y 2023



Además, en el Código Penal existe un delito relacionado con la violencia vicaria, que es el del artículo 230A, que contempla el ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. Según datos del Sistema Penal Acusatorio, actualmente hay más de 14.3 mil procesos abiertos frente a ese crimen.



El grupo de congresistas presentador del proyecto no quiso introducir la violencia vicaria como un delito autónomo. De acuerdo con lo que le explicó el equipo de la representante Alexandra Vásquez a Colprensa, “lo primero es reconocer la violencia vicaria como un tipo de violencia de género”, para así adelantar medidas para su prevención y para la prevención de las mujeres.



Además, no se inclinaron por un nuevo tipo penal “porque es muy complicado, el Consejo de Política Criminal tal vez no lo aceptaría”.

Quien sí intentó entregar un proyecto que ofrezca cárcel para los agresores de ese estilo fue la senadora Nadia Blel. Sin embargo, desde mayo se radicó una ponencia para segundo debate en el Senado, algo que hasta el momento no ha presentado ningún tipo de avance, aunque demuestra que existe cierta unanimidad en la búsqueda de proteger los derechos de las mujeres frente a la violencia vicaria.



La iniciativa radicada en Cámara tiene más chances de avanzar. En la bancada de Alexandra Vásquez sienten orgullo, pues su idea contó con mesas técnicas y con la participación de mujeres sobrevivientes, quienes participaron en la creación y promoción del proyecto y que esperan que pueda convertirse en ley.

