En Colombia se seguirán buscando hidrocarburos: Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa refiriéndose a las pasadas declaraciones que realizó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien afirmó que en Colombia no se ejecutarán nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.

Desde hace algunos días, la ministra y el presidente especificaron las declaraciones y aseguraron que los contratos que actualmente tiene Colombia de explotación y exploración de petróleo y gas seguirán vigentes.

En este caso, el mandatario colombiano aseguró que en el territorio nacional se seguirán buscando más hidrocarburos.“Se burló Fico, Jorge, de cambiar aguacates por petróleo, pero eso es lo que hace el mundo árabe y noruego que usa sus fondos petroleros para agricultura y energías limpias En Colombia se seguirán buscando hidrocarburos. Contratos de exploración firmados siguen vigentes”, expresó Petro.

Y reiteró el presidente: “Le dejo este cuadro de comportamiento de precios de acción de petroleras importantes del mundo, comparada con Ecopetrol. Como verá las decisiones de reconversión fuerte hacia energías limpias ha disparado el precio de las acciones de las petroleras frente a Ecopetrol”.

Además, el mandatario colombiano felicitó a Canacol Energy por el hallazgo de gas en la región Caribe.

“Encontrar más reservas de gas no depende de nuevos contratos de exploración, depende de administrar muy bien la alta proliferación de contratos ya firmados de exploración. La firma del Estado no es para especular sino para actuar. Felicitaciones a Canacol”, expresó Petro.

Las declaraciones del presidente se dan como un respaldo a la ministra de Minas, quien ha estado presente en la opinión pública por las diversas imprecisiones que se han revelado de un documento sobre las reservas que tiene el país en materia de gas, errores que ha desmentido Vélez.

“El presidente Petro conoce desde diciembre el informe, es un análisis, no estamos haciendo un informe de reservas, ese no es no es un informe de reservas, ese informe lo entrega la Agencia Nacional de Hidrocarburos, este documento unifica las cifras sobre contratos vigentes en el país, era importante hacerlo porque las diferencias son sustanciales”, indicó la ministra en rueda de prensa.

Frente a dicho tema, el presidente además afirmó: "¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna entrevista mía o de la ministra de energía donde digamos que vamos a suspender la explotación de hidrocarburos? ¿Así es el grado de la mentira?

