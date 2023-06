En un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago: Benedetti sobre audios filtrados

En menos de 24 horas, tras la filtración de los audios en los que un desacomodado Armando Benedetti amenaza con contar todo sobre el Gobierno de Gustavo Petro, incluso si deben ir a la cárcel, el exembajador de Colombia en Venezuela ha entregado varias versiones sobre los hechos. Ahora, en un escueto mensaje, Benedetti parece buscar la redención.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió en su cuenta de Twitter.

En esa misma red social, había asegurado que los audios filtrados en la revista Semana estaban manipulados, así como ofreció sus disculpas al presidente Petro y a la que fue hasta hace algunos meses su ahijada política “por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte”.

El escándalo que comenzó con la pérdida de al menos 4.000 dólares de Laura Sarabia, la que era la funcionaria más poderosa de la Casa de Nariño, después del presidente, terminó por develar un tire y afloje por el poder. Benedetti, relegado, según él, en la embajada de Colombia en Caracas, reclamaba un cargo político con mayor participación. Sarabia, quien llegó recomendada hasta el despacho vecino de Petro, se lo negaba.

“Laura, no me amenaces con que el recurso va pa’ la Corte o no va pa’ la Corte, eso lo decido yo, porque yo estoy a punto de resolver mi problema y esa no es la respuesta. Yo no estoy pidiendo puestos ni un culo, si me quieren echar, me echan. Lo que tú no quieres entender (...), me importa un culo tu puesto, tu puesto se lo debes, según tú, a los dioses (...). Yo reclamo un espacio político”, se escucha decir a Benedetti en una grabación.

El exembajador también salpicó la campaña del ahora presidente Petro, al insinuar el supuesto ingreso de dinero irregular a la misma. Además, amenazó con revelar de dónde salieron al menos 15.000 millones de pesos que recogió en la Costa para la contienda que el 19 de junio de 2022 terminó en la victoria, en segunda vuelta, de Petro.

En todo este escándalo, lo que quedó claro es el disgusto de Benedetti, como ahora el mismo confiesa, por el lugar que le tocó ocupar en el gobierno. “Yo lo que quiero es hacer equipo contigo, estoy aburrido en Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. ¿De dónde tú sacas que yo estoy contento y tú eres la que está sufriendo? Yo te lo digo con todo el cariño, es que las cosas tienen un sindéresis y el sindéresis, lo correcto, es que yo estuviera en Colombia, trabajando hijueputa no sé, donde te dé la hijueputa gana”, dijo.

