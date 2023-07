Esto no se resuelve pagando a criminales para no delinquir: fiscal Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, participó en un congreso sobre lavado de activos que organizó Asobancaria en Cartagena, Bolívar. Allí aprovechó para, además de hablar de cifras de la entidad que dirige, lanzar dardos nuevamente al presidente Gustavo Petro.



En ese sentido, dijo que la Fiscalía tiene la intención de apoyar iniciativas de paz que vengan del Gobierno, pero aclaró que "a la paz solamente se llega con el Estado de derecho, con la seguridad y con el orden público".



Frente a la inseguridad mencionó que "lo que estamos viviendo en diferentes lugares del territorio nacional es dramático". "Lo que ocurre en Buenaventura", donde el Gobierno hizo presencia la semana pasada para observar el comportamiento de las bandas criminales, "es una odisea".

Según Barbosa, en el gobierno "debe haber un esfuerzo" para garantizar una política pública de derechos humanos. "La fiscalía no es la casa de la política pública de seguridad" ni tampoco de la de prevención. "No es su función tampoco".



"Esto no se va a resolver pagándole a los criminales para que no delincan, porque eso es un incentivo a la criminalidad", señaló.



En cuanto a datos, el fiscal general dijo que el órgano de investigación le ha entregado a la Sociedad de Activos Especiales 28 billones de pesos en los últimos tres años y medio. "Hay que llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer la SAE, de lograr rápidamente la monetización de esos recursos, de establecer parámetros para poder redistribuir", concluyó.



Finalmente, se refirió a bienes que se han incautado con la Ley de Justicia y Paz, e indicó que se calculan en 854 mil millones. Asimismo, contó que la Fiscalía ha desarticulado 237 estructuras dedicadas al lavado de activos y 132 redes involucradas en crímenes aduaneros.

