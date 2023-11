Fiscal general propone plebiscito para definir procesos de paz con Eln

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, volvió a lanzar dardos en contra del gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, al intervenir en la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, expuso sus reparos por la política de Paz Total.

Desde Santa Marta (Magdalena), el jefe del ente acusador aseguró que el último año ha sido complejo, pues, según él, el Gobierno "ha buscado beneficiar mafiosos" y "no se ha puesto la camiseta de la institucionalidad, sino de La Picota y La Modelo".

Lea: La millonada que le cuesta a los cucuteños tener alcalde y 19 concejales

Asimismo, reiteró que ha suspendido varias órdenes de captura de integrantes de grupos con los que el Ejecutivo busca la paz. No obstante, la creencia de la Fiscalía, aunque se enmarca en la búsqueda de paz, no se proyecta en "la paz criminal que está rondando en todos los territorios".

“Es un momento en el cual la institucionalidad tiene que hablar unida. No puede caber la exclusión, sino que tienen que generar un ambiente de unidad para construir un país. No para dividirlo, ni destruirlo, ni para causar derroteros en los cuales Colombia no sale fortalecida", expresó el Fiscal.

A los reparos de Barbosa se sumó una mención sarcástica a la posibilidad de realizar un plebiscito, algo que el presidente Petro había insinuado para la construcción del Metro de Bogotá. Una propuesta que, cree el titular de la Fiscalía, caerá en "oídos sordos":

Le puede interesar:Declaran la elección de Elkin Caballero como alcalde de El Zulia

"Ya que está de moda hablar de plebiscitos sobre contratos en ejecución que no proceden, deberíamos más bien hacer un plebiscito donde los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el Eln o con todo tipo de grupos delincuenciales".

Barbosa aprovechó el momento para entregar algunas cifras, como que en el año van más de 610 ataques terroristas y que más de sesenta uniformados han resultado asesinados. "A esta Fiscalía le preocupa ver como los delincuentes juegan tiro al blanco con nuestros soldados y policías en El Catatumbo", indicó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion