General Henry Sanabria dice que unos 12.000 policías tienen VIH

El director de la Policía, general Henry Sanabria, ha sido nuevamente blanco de las críticas, luego de que en una entrevista revelara que en la institución hay cerca de 12.000 uniformados con VIH, y los relacionara con la comunidad LGBTIQ.

“Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”, respondió el general cuando se le preguntó la razón de por qué hay tantos casos de esta enfermedad dentro de la institución.

En este sentido, el general dijo que les ha dicho a sus hombres que no asistieran a fiestas para evitar problemas. “En su momento, cuando reunía a la gente de mi equipo, les decía: Hay que tener cuidado, porque los invitan a fiestas, las llamaban ‘la fiesta verde’, una cosa así. Eso se presta para la ingesta de licor, para muchas cosas. Mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones, cuídense mucho”, dice el general en la entrevista.

Por otro lado, el general cuestionó incluso el uso de preservativos como el condón que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el único método de planificación capaz de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.

"El condón es un método abortivo. Sobre todo, para los casados por la Iglesia. Una de las promesas matrimoniales es: '¿Aceptareis los hijos que Dios te mandará?', y uno dice, 'sí'", afirmó el general.

Exorcismo

Durante esta entrevista el general aprovechó también para decir que la operación contra Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘Jorge Briceño Suárez’ o ‘Mono Jojoy’ fue un exorcismo.

“La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’. Entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo (…) Aquí desde Bogotá se dijo: ‘Bueno, entonces vamos a hacer una operación’. Los policías que participaron en eso hicieron una oración con ellos. El sacerdote bendijo las armas del Estado con las cuales iba a ser objeto de persecución y funcionó. Claro, porque es la acción de Dios”, dice el general

Polémicas declaraciones

Estas declaraciones se suman a las entregadas esta semana por el general en las que aseguró que el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue canjeado para la liberación de varios uniformados, en medio de las protestas de campesinos contra la petrolera Esmerad Energy en Caquetá, hace dos semanas.

“Supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. En segundo lugar, que si el protocolo de entrega no quitaba la palabra secuestro no los entregaban, entonces el señor ministro dijo: coloquemos lo que ustedes quieran colocar ahí, pero es claro que es un secuestro. (…) Ya después el ministro se canjeó por los policías”, dijo Sanabria.

Estas declaraciones fueron desmentidas por el mismo Prada y el ministro de Defensa, Iván Velásquez en entrevista con COLPRENSA, en donde dijo que el director de la Policía Nacional se confundió en sus declaraciones.

