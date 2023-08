Gobierno avanza en reglamentación del modelaje webcam

El Gobierno trabaja en la reglamentación del modelaje webcam para garantizar los derechos laborales de las personas involucradas en esta actividad, siguiendo una sentencia de la Corte Constitucional del 2021.



El anuncio lo hizo el viceministro de relaciones laborales, Edwin Palma Egea, durante el programa Colombia Hoy Radio. También aprovechó para compartir que se busca combatir la evasión tributaria relacionada con esta industria.



El funcionario afirmó que el modelaje webcam generó muchos recursos para el país y que desde el 2020 esta industria debe tributar.

No obstante, debido a la clandestinidad en la que opera, los trabajadores no tienen derechos y están expuestos a delitos y violaciones de derechos humanos y laborales.



Palma reiteró que el Estado debe intervenir para regular esta industria, para evitar posibles delitos contra la libertad sexual y los derechos humanos de las personas que trabajan en ella, incluyendo a menores.



“Se estima que Colombia es el segundo país del mundo, según datos no oficiales, que más genera este tipo de contenido”, afirmó Palma.

El Gobierno busca establecer condiciones mínimas para la práctica del modelaje webcam y garantizar que se realice en ambientes seguros y libres de violencia.



Desde octubre del 2022, el Ejecutivo desarrolló mesas temáticas sobre actividades laborales de contenido sexual, con encuentros realizados en Cartagena y Medellín, además de participar en una audiencia pública en el Congreso de la República para abordar este tema.

El viceministro resaltó la importancia de involucrar a todos los actores de esta industria en el proceso de regulación.



"Hay distintas formas de ejercer ese trabajo y pues tendrán una forma de regulación distinta. Por eso, como Gobierno decidimos no meter este tema en el texto de la reforma laboral para seguirlo abordando con todos los actores que hacen parte de esta industria”, resaltó Palma.

