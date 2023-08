Gobierno buscará un acuerdo nacional: Álvaro Leyva

El gobierno de Gustavo Petro, que a partir de hoy inicia su segundo año de mandato, buscará establecer un "acuerdo nacional", al estilo del que se acordó en España, tras el fin de la dictadura, aseveró este lunes el canciller, Álvaro Leyva.



"Las instituciones, todas fuertes como un riel, serán fortalecidas aún más con el acuerdo nacional, todas las veces más necesario; por algo se enunció antes de las presentes dificultades, a la manera del acuerdo de la Moncloa en España, que en la transición le dio estabilidad permanente a esa nación", manifestó el jefe de la cartera de Exteriores.

Los pactos de la Moncloa se le llamó a los acuerdos que establecieron los partidos españoles y los sindicatos en 1977 para iniciar la transición de la dictadura de Francisco Franco hacia la democracia, en medio de una grave crisis económica y de estabilidad democrática en esa nación.



Aunque el Canciller aseguró que el gobierno marcha bien pese a la situación personal que enfrenta el Presidente, dadas las circunstancia por las que atraviesa su hijo Nicolás Petro, acusado por la Fiscalía de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y quien aseguró que ingresaron dineros irregulares a la campaña de su padre sin que él lo supiera, en el fondo admitió que hay una crisis, al referirse a la necesidad de un pacto nacional y citar el caso español.

"Nuestras instituciones no están en crisis ni el presidente Gustavo Petro recortará su mandato, incólume seguirá siendo nuestro timonel", afirmó.



De manera anecdótica, Leyva sostuvo que los españoles en su gran acuerdo nacional convocaron "tirios y troyanos pensando en la patria", de manera que "nos dedicaremos a este cometido", prometió.



"A buena hora está Petro con las riendas en la mano, conoce a los mal llamados de abajo y acceso tiene a los mal llamados de arriba y que prosiga defendiendo sus proyectos sociales presentados al Congreso y de contera buscando la verdad, de eso se trata la democracia incluyente, que es la que por fortuna saldrá fortalecida", agregó.

En un mensaje en video que el propio Leyva leyó, similar a los que solía emitir antes de ejercer su actual cargo, el funcionario insistió en que el presidente no piensa recortar su mandato y pidió no pensar con el deseo.



"Pensar con el deseo es una cosa, la verdad es otra. Conozco al hombre en esos terrenos: limpio, transparente; no confunda una situación de familia, sin duda diferente y difícil de comprender por lo demás muy, muy dolorosa en lo personal para el señor Petro, con el hombre íntegro que gobierna Colombia", aseguró.

