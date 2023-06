Ha muerto por suicidio: Petro sobre la muerte del coronel Óscar Dávila

El presidente explicó que estaría acompañado de su escolta: “cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, este dejó su pistola en el asiento y cuando regresó, delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado”.

El mandatario también aseguró que “no hay más disparos en el lugar. No es cierto que el coronel haya sido encontrado muerto ni que haya dos disparos en su cuerpo”.

Petro, además, comentó que Dávila previamente “había recibido varias llamadas de la prensa y había asistido a la diligencia del CTI en el piso 13 de la DIAN”.

Esto mismo lo confirmó el abogado Miguel Ángel del Río en las últimas horas, tras conocerse el hecho.

Más en: Ninguna reforma social sería ley antes del 20 de julio

“El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detendrían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, aseguró Del Río.

El presidente de la República finalizó su mensaje enviándole sus condolencias a la familia del coronel “Dávila deja dos niños menores de edad. A su familia mis más sentidas condolencias. QEPD. Su labor en Presidencia era asegurar los sitios donde yo tendría que ir en cumplimiento de mis agendas. A eso se dedicaba el personal del piso 13 de la DIAN en donde no había ningún tipo de aparatos de interceptación”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion