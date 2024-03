Hijo de Iván René Valenciano es acusado de golpear a su expareja

Durante su vida, el exfutbolista de la selección Colombia y Junior de Barranquilla Iván René Valenciano ha estado envuelto en varios episodios controvertidos. Sin embargo, en esta ocasión, es uno de sus hijos, que lleva el mismo nombre, quien ocupa el centro de la atención.

Recientemente, la Emisora Atlántico dio a conocer la denuncia de la expareja de Iván René, quien acusa al hijo del exfutbolista de haberla agredido en la madrugada del pasado domingo, 3 de marzo, luego de haber estado juntos observando el partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional en un establecimiento comercial.

Según el relato de la mujer, el conflicto con Valenciano surgió cuando, al regresar, contestó una llamada en la que escuchó una voz femenina. Esto llevó a que ella le pidiera a Iván René que la dejara sola y que terminara la relación.

“Yo recibo la llamada de su teléfono y era una mujer que me colgó, en ese momento yo le digo: ´no quiero nada más contigo, vete para tu casa y yo me bajo en la mía´”, dijo.

A pesar de su solicitud, el hijo del exfutbolista decidió acompañar a la mujer, y la discusión entre ellos continuó hasta que la intervención de la policía resultó necesaria, imponiéndole a Valenciano un comparendo por irrespeto a la autoridad. Este incidente exacerbó el enojo de Valenciano hacia su entonces pareja, quien, sin embargo, pensó que él se había retirado del lugar.

“Yo cojo mis llaves y estaba como a cinco casas de mi conjunto, no me percato en qué momento él se vino sobre mí, cuando abro la puerta él se me mete y comienza a decirme: ´hoy te mueres maldita, por tu culpa, por tu culpa, todo esto es por tu culpa´”, contó la mujer.

En la escalera del edificio donde reside la mujer, quedó registrado el momento en que el hijo del exfutbolista la tomó por los brazos y la presionó contra la pared, mientras su expareja intentaba defenderse. En medio de la disputa, Iván René terminó golpeándola en el costado izquierdo del rostro con un puño, pero detuvo su agresión cuando otros residentes salieron de sus apartamentos, interrumpiendo el altercado.

“Un vecino baja y le dice: ´déjala quieta, déjala quieta´, ese vecino llama a todos en el conjunto y vienen, una vecina llama a los policías y ellos se lo llevan”.

A pesar de que había uniformados que estaban en proceso de capturarlo, el hijo del exfutbolista supuestamente habría proferido varias amenazas contra su expareja, dejando a la mujer en un estado de constante preocupación. Esto la llevó a tomar la decisión de hacer público el incidente, dado que afirma no haber recibido el respaldo necesario por parte de las autoridades.

Aunque la víctima ha presentado una denuncia contra su agresor, hasta ahora el proceso parece no haber avanzado, lo que aumenta el temor por su integridad. Hasta el momento, ningún miembro de la familia del hijo de Valenciano se ha pronunciado al respecto.

Vale la pena recordar que Iván René Valenciano, destacado jugador del Junior de Barranquilla en los años 90, actualmente reside en Estados Unidos, donde se vio envuelto en un escándalo que captó la atención nacional. Fue detenido en Weston, Florida, el 30 de octubre de 2023, tras protagonizar un choque mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Según confirmaron familiares de Valenciano a El Tiempo, el exdeportista pasó 72 horas en un calabozo sin derecho a fianza y fue sancionado por un juez federal, incluyendo la restricción de su licencia de conducir y la realización de trabajo comunitario.

