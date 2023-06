Icetex suspenderá 10 mil créditos a beneficiarios en condición de discapacidad

El Icetex confirmó en las últimas horas que suspenderá 10.000 créditos para estudios que habían sido otorgados a beneficiarios en condición de discapacidad.



Según aseguró el presidente de la entidad, Mauricio toro, se realizó una revisión a la documentación aportada por los beneficiarios y se encontró que no aportan la totalidad de los documentos requeridos o presentan inconsistencias en sus certificados de discapacidad.



Tras encontrar las irregularidades y para salvaguardar los recursos de la entidad, se determinó bloquear estos créditos que tienen el beneficio de subsidios a la tasa de interés y de sostenimiento semestral, especialmente dirigidos para personas en condición de discapacidad.

“Nuestro objetivo es proteger a esta población y brindar las oportunidades de solucionar esta situación que les permita continuar con la renovación de su crédito. Es necesario señalar que las personas que no certifiquen su discapacidad no podrán renovar con esta línea de crédito que brinda subsidios”, señaló el presidente del ICETEX, Mauricio Toro este miércoles en rueda de prensa.



El jefe de la entidad aseguró que el Icetex contactará a los estudiantes involucrados para que puedan subsanar la documentación requerida para que el crédito pueda ser desbloqueado y continúe su renovación para el periodo 2023-2.



“El estudiante deberá realizar el respectivo trámite definido por el Ministerio de Salud y Protección Social para incorporarse en el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad – RLCPD en la plataforma SISPRO que dispone MinSalud. Este requisito deberá quedar subsanado antes del 30 de septiembre de 2023”, resaltó la entidad.

Finalmente, el presidente Mauricio Toro declaró que es una función preventiva y parten de la presunción de inocencia y la buena fe de los beneficiarios.



No obstante, aseguró que se pueden dar varias situaciones irregulares como: jóvenes que cayeron en manos de tramitadores y que estos falsificaron sus documentos para diligenciar solicitud de subsidios en su crédito o porque pagaron para obtener certificados de discapacidad”, describió Mauricio Toro.



“Nuestro mensaje es claro: el ICETEX no maneja intermediarios ni tramitadores, todo es de manera directa. No caigan en manos de personas inescrupulosas ni caigan en delitos de falsedad de documento público, el cual es castigado por ley”, puntualizó el directivo.

