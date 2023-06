Imputan cargos contra Alba Luz Flórez, ‘la Mata Hari’ cucuteña

La exdetective del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Alba Luz Flórez Gélvez, fue presentada ante un juez de control de garantías para ser imputada por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Alba Luz Flórez es una cucuteña radicada en Bogotá, quien se vinculó como detective al DAS y a raíz del escándalo de las chuzadas cobró notoriedad y se le señaló como uno de los efectivos del desaparecido organismo de seguridad que en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se infiltró en la Corte Suprema de Justicia para “espiar” a sus magistrados.

El material de prueba recolectado por la Fiscalía da cuenta como Flórez, conocida como ‘la Mata Hari’, habría utilizado recursos de gastos reservados para pagar diversas sumas a personal de servicios generales, escoltas y conductores de la Corte Suprema de Justicia que le proporcionará información reservada de magistrados y algunos procesos relacionados por la ‘parapolítica’.

“La exdetective, al parecer, usó dineros públicos para cubrir una actividad ilícita, que consistía en infiltrar al Alto Tribunal y así consolidar un plan de desprestigio que se orquestó entre 2007 y 2009”, expresó la Fiscalía.

Para esta acción, probablemente, la exfuncionaria del DAS se apropió de una suma que superaba los 169 millones de pesos y usó cerca de $25 millones para retribuirles a las fuentes humanas que tenía en la Corte Suprema por información, grabaciones, expedientes y demás elementos que les entregaron.

El organismo investigador también determinó que, para sustentar el desembolso de las millonarias sumas de dinero por parte de la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS, la exfuncionaria habría diligenciado informes falsos con datos obtenidos por internet y medios de comunicación, que no correspondían con los datos suministrados por las fuentes humanas reclutadas en la Corte.

“De esta manera, al parecer intento ocultar el origen ilegal de todo el material obtenido e indujo en error a los funcionarios que autorizaron el rubro de los gastos reservados”, asegura el informe de la Fiscalía.

Tras la diligencia judicial, Alba Luz Flórez no aceptó los cargos imputados por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.



"La orden venía del presidente"



Alba Luz Flórez respondió en su momento a la pregunta de si la orden de infiltrar a la Corte Suprema de Justicia venía de Uribe Vélez, entonces Jefe de Estado: “Sí, el señor Willam Romero (exsubdirector de Fuentes Humanas y jefe inmediato) siempre me manifestó que la orden venía del presidente, que ese era un requerimiento de seguridad nacional, buscar información en la Corte Suprema”.

Luego de declarar en esa época ante la Sala Penal de la Corte, Flórez le pidió a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, que regresara al país y enfrentara a la Justicia.

“Yo siempre he invitado a la señora María del Pilar que se presente, que aclare toda la situación con respecto a la justicia. Estamos acá dando la cara (…) todo lo que yo hice fue supeditada a órdenes y ella como tal es una persona que lo que hace es acatar órdenes, ella debía estar acá acompañándonos y manifestando la verdad al pueblo colombiano”, apuntó.

La exdetective Flórez Gelvez había señalado igualmente, que se convirtió en una “nómada” por efecto de seguimientos y amenazas y que demandó a la Nación por daños morales y perjuicios, especialmente, por su despido supuestamente injustificado del DAS.

“Hubo daño de todo tipo…moral, sicológico, no puedo compartir con mi familia. Yo soy nómada, vivo de un lugar a otro por temas de seguridad. Mi familia se ha visto afectada en el área económica, porque yo era la que respondía por mi mamá y mi hermano. No he podido conseguir trabajo”, declaró en su momento Flórez Gélvez.

