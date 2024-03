Indignante: perro fue amarrado a un poste porque defeca en el andén de los vecinos

Hay indignación en Barrancabermeja, por un grave caso de maltrato animal ocurrido en la vereda La Chava, ubicada en la vía al corregimiento El Llanito, en donde uno de los habitantes ató a un perro a un poste de alumbrado público para reclamarle a su dueño porque el animal, a diario, defecaba al frente de su vivienda.

En un video que circula por redes sociales, se ve a la mascota, llamada Doki, atada a un un poste con cinta para empaque, mientras que se oye a un ciudadano decir, que la acción obedece a que está cansado de limpiar las heces del animal.

“Aquí está el perrito, permanece en mi casa ‘cagándose’ todos los días, y orinando. Se le dijo a la dueña, se le llamó la atención para que amarrara el perrito y no lo amarraron”, se escucha decir en el video.

La acción provocó la indignación de algunos vecinos del sector, quienes llamaron a las autoridades para que atendieran el caso. “Esto no tiene nombre coger a un animal de esa forma. El animalito no tiene la culpa. Debería ir preso el que hizo eso”, expresó un poblador.

El rechazo también fue expresado por diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los animales, quienes exigieron que se judicialice al responsable.

“Es un hecho lamentable, en donde un vecino toma justicia por sus manos y amarra el perro a un poste como castigo; es un caso grave de maltrato y es indignante. Nos genera repudio esta violencia ejercida contra los animales y vemos que hay una violación de la ley 1774 y el código de policía que permite en estos casos sancionar y judicializar al victimario”, dijo Yaneth Ojeda Bayter, representante de la Junta Protectora de Animales de Barrancabermeja.

Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía Ambiental para verificar las condiciones del animal y trasladarlo hacia un centro veterinario. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y determinar las sanciones contra quien cometió este caso de maltrato animal.

El estado de salud de Doki

Jorge Luis González, médico veterinario del área de Fauna de la secretaría de Medio Ambiente, quien examinó el estado de salud de Doki, dijo que, aunque el canino no tiene lesiones físicas, se pudo determinar que presenta afectaciones emocionales.

“Atendimos este caso, que se trata de un maltrato emocional donde lo atan y lo inhiben de que realice sus acciones normales, como ladrar o moverse. Se ve claramente maltratado en la parte emocional, lo vemos muy alterado. La ley 1774 contempla que los animales son seres sintientes y eso involucra la parte emocional. Entonces vemos que desde esta parte se afecta fuertemente. Vamos a ampararnos en la parte legal para que haya la sanción máxima”, explicó el profesional.

Igualmente, el médico veterinario hizo recomendaciones a los propietarios para que sean tendedores responsables y brinden los cuidados que requieren sus mascotas.

“Recomendamos a los dueños de los animales para que se hagan responsable de las mascotas, de sus necesidades y decirles que cualquier acción o daño que cause el animal es responsabilidad del tenedor. Son seres sintientes que tenemos que cuidarlos. Y también, a los demás ciudadanos quiero decirles que los animales no tienen la culpa del mal manejo de un propietario que lo deja en la calle. Pedimos que no se vayan en contra de los animales y que solucionen estos inconvenientes mediante el diálogo y la tenencia responsable”, precisó.

