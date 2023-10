Israel toma acciones contra Colombia tras opiniones de presidente Petro

Presidente Petro responde

La respuesta del presidente Gustavo Petro no tardó, y en su cuenta de X y en un duro tono dijo que “si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios”.

Así mismo, agregó, “al presidente de Colombia no se le insulta”.

“Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco

¿Cómo es el comercio con Israel?

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, los principales productos importados desde Israel por Colombia a 2019 fueron: maquinaria y equipos (US$ 35,9 millones); abonos agroquímicos (fungicidas), productos químicos, resinas plásticas y sus manufacturas (US$ 17 millones); fibras, hilados y tejidos (US$ 5,7 millones), entre otros.

Entre tanto, Colombia exportó a Israel US$ 366 millones altamente concentradas en carbón. De ese total, el 8 % correspondió a bienes no minero energéticos y, de este, el 81 %, principalmente café, flores, confites, galletas, y manufacturas de papel. A junio de este año, las exportaciones alcanzaron US$ 197 millones y de eso US$ 12,3 millones son bienes no mineros.

Por el momento hay que esperar cuáles son los productos específicos que dejará de exportar el país de Medio Oriente hacia territorio nacional.

En agosto de 2020 ambas naciones habían cerrado un Tratado de Libre Comercio. “Hoy le damos vida al TLC con Israel, que inició su proceso de negociación hace nueve años y se finiquitó en 2015, para después pasar por el Congreso de Colombia, el Parlamento de Israel y la Corte Constitucional”, expresó el entonces presidente Iván Duque.

Petro anuncia ayuda a Gaza

Mientras crece la tensión en la relación bilateral, el presidente Petro dijo este domingo que Colombia enviará “ayuda humanitaria” a Gaza, para lo cual buscará el apoyo de Egipto.

El anuncio, que no tuvo mayor desarrollo dado que no se informó de fechas y del tipo de ayuda que se enviará, hace parte de la serie de mensajes que desde el momento de los ataques del grupo extremista Hamás contra Israel ha posteado el jefe de Estado en su cuenta de X.