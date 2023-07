JEP hace entrega de cuerpo de joven emberá desaparecido hace veinte años

Por primera vez, la Jurisdicción Especial para la Paz entrega dignamente el cuerpo de un miembro del pueblo indígena. Se trata de Leonardo Flórez Tapasco, a quien su familia buscaba desde 2003 en Caldas luego de enterarse de que fue asesinado.



Leonardo tenía dieciocho años en marzo de 2003, cuando salió hacia la vereda Bonafont, corregimiento de Riosucio, Caldas, a trabajar como recolector de café para ayudar a su familia. Sus padres, víctimas de desplazamiento forzado, perdieron todo rastro de él, pero iniciaron la búsqueda cuando un vecino les contó que vio su cuerpo en la morgue.

Esperanza Tapasco no tuvo respuesta de las autoridades hasta años después, cuando ya representaba no solo a su familia, sino a otras víctimas de Riosucio. El Instituto de Medicina Legal exhumó el cuerpo de su hijo en marzo de 2020, y en junio de 2021, un mes antes de su muerte por Covid, se confirmó que sí era Leonardo. Aun así, no se lo entregaban.



En 2021 la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decretó medidas cautelares en el cementerio El Carmen, de Riosucio, para evitar que se altere el lugar. Según cálculos de la Jurisdicción, en ese municipio podría haber unas doscientas personas desaparecidas, y 42 de ellas podrían ser víctimas indígenas.

En una jornada pedagógica de febrero de este año, precisamente para socializar esas medidas, la familia de Leonardo Flórez Tapasco le informó sobre el joven al Grupo Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Un mes después ese Grupo pudo exhumar el cuerpo. Luego de varios trámites, en coordinación con los resguardos indígenas de San Lorenzo y de Cañamomo y Lomaprieta, la Jurisdicción hoy pudo hacer entrega digna.



El acto inició con un ritual en un sitio sagrado de la comunidad indígena de Cañamomo y Lomaprieta, y luego terminó en el cementerio San Sebastián. Su entrega "tiene un valor simbólico", pues marca "un hito", según narró la magistrada María del Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento.



De acuerdo con los testimonios de la familia y las investigaciones, al parecer, Leonardo Flórez Tapasco habría sido ejecutado extrajudicialmente el 4 abril de 2003. A la fecha, 34 cuerpos más han sido extraídos por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, del cementerio El Carmen.

