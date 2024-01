La casa que el gobierno de Gustavo Petro alquiló en Davos en $4.500 millones

Entre quienes cuestionaron esta iniciativa sobresalió el exministro de Comercio y expresidente de Procolombia, Luis Guillermo Plata, quien aseguró en sus redes sociales que la “casa Colombia” es costosa e inútil en el marco del Foro Económico Mundial.

“Conozco bien Davos; tener una ‘casa Colombia’ es inútil y costoso. Solo irán colombianos y, si acaso, alguno que otro latinoamericano. La actividad sucede en el centro de convenciones y sus alrededores, en citas concertadas. Nadie importante sale de allí para ir a verse con Petro”, aseguró Plata.

Por su parte, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, también cuestionó la millonaria inversión y señaló que el Foro Económico Mundial no es una feria turística, por lo que planteó que podría tratarse de un gasto inútil.

“Los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y, a menudo, bajo la nieve. No creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia así cueste su arriendo 4.500 millones de pesos. No es una feria turística. Me suena que es un gasto inútil”, dijo el exministro Restrepo.

A estas críticas les hizo frente la gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de Procolombia, María Antonia Pardo, quien defendió la millonaria inversión aclarando que al interior del centro de convenciones donde se realizar el Foro no es posible tener stands de los países.

“No se trata de una feria. Como el acceso a ese lugar es tan limitado, tan exclusivo, lo que hacen los países para promocionarse durante el evento y que más gente pueda ver la oferta país, es alquilar locales que para esta época sus dueños desocupan y ponen a disposición de quienes los desean alquilar con fines de promoción. Allí, en esos locales de los que les hablo se montan ‘casas’ que terminan siendo una muestra del país que la rentó”, aseguró Pardo.