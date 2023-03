La 'guerra de tasas' en oferta de compra de cartera para tarjetas de crédito

La semana pasada, los bancos iniciaron una verdadera "guerra de tasas" luego de que Bancolombia anunciara una reducción prácticamente a la mitad en los intereses de su oferta de tarjetas de crédito. A la medida, ya se han añadido otras seis entidades financieras que han ubicado sus intereses sobre 20% E.A., sumando el movimiento que hizo el fin de semana la Financiera Juriscoop que las redujo a 30% E.A.

La decisión terminará por tener un impacto no solo sobre la tasa de usura que se certificará para abril, sino también en la oferta de compra de cartera que ofrecen los bancos, el proceso por medio del cual una entidad financiera le compra la deuda que usted tiene con otra tras ofrecerle una mejor tasa o incluso una ampliación en el plazo.

Así, usted pasa a ser cliente de otro banco que, si tiene un interés más bajo al que venía pagando o le ofrece más meses, le ayudará a mejorar las condiciones de sus créditos.



En medio de este contexto, se revisó la información oficial que publican las entidades en cada una de sus páginas web, analizando la oferta para tarjetas de crédito clásicas, cuando se especificaba. Cuando no, se utilizó la menor tasa.



Hay que tener en cuenta que los bancos pueden tener un tope máximo de la deuda que van a comprar y que al final la tasa va a depender del perfil de riesgo que tenga el cliente.



Así, entidades como Confiar (23,80%), Serfinanza (25,19%) y Pichincha (26,60%) están entre las que ofrecen las tasas más bajas para comprar cartera de las tarjetas de crédito.



Pichincha, tras reducir a 20% los intereses para todas sus tarjetas para todas las compras nuevas, recordó la semana pasada su oferta de compra de cartera con tasas desde 22% para que las personas negocien sus deudas y cuenten con plazos más convenientes. Sin embargo, la tasa de interés para tarjeta clásica se encuentra en 26,60%.



"El propósito de la compañía es inspirar y retribuir confianza, por eso queremos que nuestros clientes se sientan seguros y apoyados en todo momento por nosotros, siendo el vehículo para alcanzar sus metas de forma responsable", dijo Ángela María Durán, vicepresidente comercial de Pichincha.



Wilson Triana, analista experto en finanzas, consideró que es muy evidente el sobreendeudamiento de los hogares con esta modalidad de crédito y más si hay casos en los que se encuentran tres plásticos en la billetera de un consumidor. Sin embargo, recomendó prudencia y menos compras por impulso para no incrementar su endeudamiento.



"Mucho cuidado porque con estas medidas se dispara la compra de cartera entre los bancos y hay que estar muy atentos a las promesas", agregó.



Entre los intereses más altos, se encuentran el Banco Finandina (36,83%), Bancolombia (33,70%) y el Banco Agrario (33,57%). En el caso de esta última entidad, la tasa que se ofrece es para las tarjetas de crédito clásicas, aunque el interés puede bajar en el producto Oro que ofrece un 30,59%, mientras que la de Bancolombia es la compra de cartera para la modalidad de otras tarjetas.



El presidente de Davivienda, Javier Suárez, dijo en diálogo que el interés con las reducciones no es atraer a más clientes, sino ayudar a los que ya tienen.

"No hacemos esto para tener una ventaja en el mercado y atraer nuevos clientes, porque entre otras cosas a estos niveles de tasas son operaciones que no son atractivas para el banco. Lo hacemos más porque estos clientes, que son nuestros clientes, requieren este apoyo. Nosotros no tenemos intenciones de salir a comprar cartera de otros bancos a estas tasas, presumo que en el sistema pasará algo similar, no creo que a estas tasas se desate un fenómeno de compra de cartera porque no son atractivas para los bancos".



Suárez insistió que con los niveles actuales de tasas "casi no hay compra de cartera" precisamente porque a esos niveles "habría que comprarlas a tasas muy altas, pero no tenemos interés en que nuestra cartera de consumo sigua creciendo a tasas muy altas".



Tenga en cuenta las condiciones de las rebajas

Con el aluvión de anuncios que hubo la semana pasada, los expertos recomiendan estar atento a las condiciones que impusieron los bancos para aplicar las rebajas. Por ejemplo, Scotiabank Colpatria anunció que la reducción a 20% E.A. aplica para compras en supermercados, combustibles en estaciones de servicios y restaurantes a partir del 14 de marzo.



En el Banco de Occidente, la medida aplica para compras en alimentos y supermercados a partir del 15 de marzo, mientras que Bancolombia anunció que la reducción es para clientes con cupo hasta $3,9 millones y Davivienda puso este límite en $4 millones.

