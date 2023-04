La nueva advertencia de Álvaro Uribe si se aprueba la reforma a la salud

El expresidente de la República y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, volvió a referirse al trámite de la reforma a la salud, de la cual hizo dura advertencia de lo que podría pasar en un corto tiempo si sus efectos son negativos.



El llamado lo hizo con un mensaje muy concreto en su cuenta de Twitter, en el cual sostiene que: “Aprueban la Reforma a la Salud, hacen un daño, ¿y después quién lo reversa?”. Su nuevo comentario sobre la salud lo hizo unas horas después de que también en esa red social compartiera un video en el cual aparece con dos médicas, con las cuales habla del modelo de salud en Cuba, el cual sería replicado en Colombia.

En el mismo Uribe les comenta que “me da mucho gusto estar con la señora que es colombiana y que tiene una clínica en Miami. Con esta joven médica venezolana y con estas dos jóvenes médicas cubanas. Déjenme hacer una pregunta, ustedes estudiaron la medicina allá, ¿por qué salieron de Cuba?”.



“Faltan recursos, falta educación, falta medicina, es lo que falta. Porque allá todo es para el que tiene y el resto del pueblo ahí quedó. No existe lo de universalidad que nos presentan, no es algo parejo. No tenemos nada”, le dijo la médica cubana.



La reforma a la salud logró esta semana un importante espaldarazo al haber sido negada la solicitud de hundimiento de la misma, tal y como lo pidió el uribismo en la Comisión VII de la Cámara.

