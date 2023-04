La procuraduría urge la integración de Avianca y Viva Air

Un nuevo llamado al gobierno nacional para que se defina la integración entre las empresas Avianca y Viva Air, hizo la Procuraduría General tras advertir posibles errores en el procedimiento administrativo de integración.



El nuevo reclamo surge luego que la Aerocivil expidiera la resolución 00707 de 2023 en la que ahora la empresa Wingo aportó un dictamen sobre la asignación de slots, acción que para el ente de control no tiene ninguna validez normativa.

En tal sentido la Procuraduría Delegada interpuso un recurso de reposición y en subsidio apelación, advirtiendo infracciones a la Ley 1340 de 2009, la misma que no permite la intervención de otras aerolíneas en el curso de la integración de Avianca y Viva Air.



Para la Procuraduría “el dictamen aportado por la aerolínea Wingo es un trámite que demora de manera innecesaria el proceso de integración empresarial sobre un servicio público esencial y que contradice una norma de carácter especial”.



Ante la situación, el ente de control reiteró su llamado a la Aerocivil para que no dilate los requerimientos hechos al proceso, pues han transcurrido más de 12 días hábiles sin resolverlos, lo que seguirá afectando no sólo el curso de la integración de Avianca y Viva Air sino también el beneficio a los pasajeros.

