Los niños serán vacunados contra el virus del papiloma

El sábado de esta semana se empezará a vacunar, por primera vez en Colombia, a niños contra el virus del papiloma humano –conocido como VPH–, una vacuna que solo había sido para las niñas y que previene el cáncer de cuello uterino.

Este tipo de cáncer, de hecho, es el único que se puede prevenir por medio de una vacuna, según informa la Liga Colombiana contra el Cáncer. Por eso la importancia de que las autoridades de salud incentiven la inoculación y hagan campañas de prevención de esta enfermedad, que tiene la particularidad de que la pueden portar tanto hombres como mujeres, pero son ellas las que desarrollan sus síntomas y dolencias, mientras que ellos son transmisores y no desarrollan síntomas, pues la enfermedad se desarrolla en el útero (órgano femenino).

Este cáncer, como la mayoría, es una enfermedad devastadora en el mundo. No en vano esa enfermedad es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 murieron 10 millones de personas por distintos tipos. Algo así como si seis de cada 10 muertes fueran por esa causa.

Siguiendo con cifras, el de cuello uterino le quitó la vida a 341.823 mujeres en 2020, de acuerdo con cifras del Observatorio Global del Cáncer (ver recuadro). De ese número, 2.490 eran colombianas.

Con este panorama claro, el Ministerio de Salud anunció que este sábado 30 de septiembre se iniciará con la primera de cuatro jornadas de vacunación contra el VPH, en las que niños, niñas y adolescentes podrán acceder al biológico. Las otras tres fechas de vacunación serán el 21 de octubre, el 18 de noviembre y el 16 de diciembre, en las que se priorizarán los municipios donde se concentra el mayor número de niños y niñas con esquemas de vacunación incompletos y zonas rurales de difícil acceso.

Con la ampliación de la vacunación a los niños varones –que este año se realizará a los de 9 años y desde 2024 a los que de 9 a 17 años– se “va a contribuir a la eliminación del cáncer de cuello uterino, que es una meta del mundo, y así haya menos de cuatro casos por cada 100.000 mujeres en 2060”, dijo la subdirectora de Atención Médica y Docencia del Instituto Nacional de Cancerología, Lina María Trujillo.

Panorama: 205 muertes en 2022

El VPH es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), que también puede contraerse por medio de contacto directo con la piel, así como por el contacto con objetos (como ropa interior o toallas) contaminados. Entre las enfermedades que puede causar el VPH, además del cáncer de cuello uterino, están los de ano, pene, vagina y orofaringe.

Sin embargo, como lo sostiene Trujillo, “lo importante no es que sea una ETS, sino por la importancia que tiene como generador de varios tipos de cáncer. Por eso no hablamos de vacunarnos contra una ETS, sino para que no nos dé cáncer”.

Según las Estadísticas Vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2022 murieron 205 mujeres por causa del cáncer de cuello uterino. La mayoría de ellas (43 decesos) se presentaron en mujeres de entre 50 y 59 años, seguido por las de 60 a 69 años, con 39 muertes.

Toda esta estrategia, que encierra la vacunación contra otras 30 enfermedades en las cuatro fechas mencionadas, tiene como objeto contribuir a una meta en la que Colombia sigue lineamientos de la OMS en tres direcciones, que la subdirectora Lina Trujillo explica en que “el 90 % de las adolescentes de 15 años estén vacunadas, que el 70 % de entre 35 y 45 años al menos se hayan hecho una prueba de tamizado de VPH y que el 90 % de las que se tamizó sean adecuadamente tratadas”.

Estas jornadas de inmunización son gratis para niños, niñas y adolescentes sin importar su nacionalidad. Entre tanto, para las mujeres mayores de edad se recomienda hacerse la citología de cuello uterino cada tres años.

