Más de $7.500 millones pierden al año colombianos a los que se niega visa

Un análisis realizado por la firma Visas Gómez & Asociados, encontró que más de 7.500 millones de pesos, aproximadamente, pierden los colombianos cada año por visas a EE.UU. de turismo que les son negadas.



Según el estudio, al año los colombianos asisten a cerca de 26.000 entrevistas con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia para tramitar sus visas de turismo y negocios. De estas, cerca del 41,9% les son negadas, es decir, cerca de 10.800 colombianos no son aceptados en ese país.

Por otro lado, Lorena Gómez, gerente de la firma Visas Gómez & Asociados resaltó, “para que un colombiano pueda llegar a una entrevista primero debió pagar 160 dólares por la solicitud, lo que representa al año más de 7.500 millones de pesos que salen de los bolsillos de los colombianos que quisieron viajar a Estados Unidos, pero no lo consiguieron, lo que nos debe poner en alerta que hay algo que estamos haciendo mal”.



El análisis también da cuenta que Colombia es el segundo país de América Latina que registra el mayor número de solicitudes de visa americana rechazadas, solo por detrás de Venezuela (59,5%). A estos les siguen Ecuador y Perú con una tasa de rechazo de 34% y 25,3%, respectivamente. Colombia también ocupa el décimo lugar del mundo en países que más solicitudes de visa para Estados Unidos presenta.

Los motivos principales del rechazo de la visa tienen que ver con la situación familiar del solicitante o sea arraigos familiares, seguido por la situación financiera del solicitante, la desinformación en cuanto a la finalidad del viaje y la duración de la estadía, el historial de viajes internacionales, la presencia de familiares o conexiones en los Estados Unidos.



Para Gómez, “la veracidad en la información que se diligencia en el formulario es crucial, tanto, que en la mayoría de los casos los solicitantes pecan no por falsedad, sino por omitir información que puede ser determinante en la aprobación de la visa. Por eso es importante contar con una asesoría previa antes de perder el dinero en una solicitud que va a ser rechazada”.

