Mincultura responde a la serie de ataques que ha recibido en redes sociales

Ante la información que circula en algunas redes sociales en el cual se hacen algunas acusaciones a la gestión del Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, además a algunos miembros de su familia, y su equipo de confianza, el director de la cartera se pronunció.

Todo esto, por la información que ha circulado, según la cual, el MinCultura no tiene una articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, el ministro aclaró que el programa de gobernanza cultural del Ministerio se modificó para profundizar la relación con el plan del gobierno nacional a través de seis estrategias: Formación artística y cultural, Cultura de paz, Infraestructuras culturales para la vida, Memorias, saberes y territorios bioculturales, Economías populares y Colombia y su cultura en el mundo.

“Cada uno de los programas, direcciones y entidades adscritas del ministerio guarda estricta relación con estas estrategias. El modelo de gobernanza ha sido socializado con 20 gobernadores del país, y más de doscientos alcaldes y ha sido divulgado con decisión territorialmente”, dijo el Ministro de las Culturas.

También se ha publicado, de manera anónima afirmaciones como: “Para el sector de las culturas no se denota el cambio (...) se siguen feriando a operadores conocidos por haber sido defensores de la economía naranja, operadores de recursos durante las administraciones uribistas y por ser abiertos detractores del gobierno del cambio, cuyos dueños son, entre otros, el empresario Julio Correal (...)”.

Según el ministro, Julio Correal es un reconocido empresario y productor cultural y artístico que cuenta con la experiencia y el conocimiento necesarios para realizar la organización de conciertos, festivales y eventos masivos en Colombia desde hace más de treinta años. “Es uno de los fundadores y creadores de Rock al Parque y esta administración y sus instituciones no gobiernan con venganza hacia personas del sector cultural. Nuestra política nunca será castigar la experiencia de ninguno de los gestores, artistas, y sabedores del país”, continuó .

Recordó que en una decisión acordada con el Presidente, los ministerios de Defensa y Culturas, se han unido esfuerzos y recursos por 18.000 millones de pesos para que cada uno, desde su experticia, aporten en el proyecto del galeón San José.

“Nos encontramos trabajando en la elaboración del convenio para ejecutar cada una de las actividades del proyecto. Por primera vez en la historia del país, se dota de capacidades a la Armada Colombiana en equipos de exploración e investigación arqueológica submarina y se deja un legado científico para el país. El 22 y 23 de febrero propiciaremos un espacio de socialización público que se transmitirá por redes sociales y medios para que la ciudadanía pueda conocer y vigilar el proceso de la primera extracción de materiales que se hará entre abril y mayo de 2024. El laboratorio de la Armada se encuentra dispuesto para su dotación”.

En cuanto al Hospital San Juan de Dios aseguró que se ha avanzado de manera decidida para la apertura del complejo hospitalario. En el pasado mes de diciembre, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adjudicó las obras de restauración, rehabilitación y reforzamiento estructural del IMI en el Hospital San Juan De Dios, por 115.076.376.606 millones de pesos.

“El 30 de enero, en compañía de los ministros de salud, y culturas, los viceministros de salud y patrimonio, y el secretario de salud de Bogotá suscribimos el acta de inicio del contrato de ejecución de la obra del IMI, que durará 28 meses. Así mismo, dos edificios del complejo San Juan de Dios, se encuentran en obra de restauración (Siberia y Mantenimiento) y ocho más entrarán en obra este año”, aseguró Juan David Correa.

Y agregó, “ La nación, en cabeza del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estableció una ruta para proponer una solución ante el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a instancias mías, en el ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se realizó una reunión exploratoria con la empresa española Copasa, que tiene un contrato suscrito con el distrito que se encuentra en reclamaciones jurídicas. La torre central del hospital no será demolida, y el Ministerio no ha autorizado el proyecto presentado”.

Incluso, la información que se ha difundido ha involucrado a su esposa, Tatiana Andrade Mejía, ”manifesté un posible conflicto de interés a mi llegada al Ministerio ante el Consejo de ministros. Dicho impedimento se decidió de manera negativa, es decir, que no existía. Sin embargo, públicamente he declarado que este presunto conflicto de intereses se presentó por una convocatoria en la que ella participó como guionista, por un monto de 20 millones de pesos, antes de mi llegada al Ministerio. Mi esposa no es empresaria, es una escritora de cine y televisión que se gana su vida escribiendo historias”.

Sobre el programa Sonidos para la Construcción de Paz: el viceministro de las artes y la economía cultural y la creatividad, Jorge Zorro, lidera la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, los agentes del sector cultural y el sector privado para propiciar el acceso a la cultura, la innovación y la creatividad de todas las regiones de país.

“Sonidos para la Construcción de Paz tiene un liderazgo por parte del señor Gabriel Arjona, en coordinación con el Viceministerio de las Artes, para gestionar y ejecutar las metas trazadas. Este año llegaremos a 1500 Instituciones Educativas articulados con los ministerios de Educación, Ciencias y Deportes con una inversión del PND que incluye educación artística y cultural popular, a cargo de organizaciones en los territorios colombianos, por 360.000 millones de pesos”, dijo el MinCultura.

