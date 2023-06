Movilizaciones se desarrollaron en calma, mientras Petro arremetió por reformas

Respaldo de Francia Márquez



La vicepresidenta Francia Márquez, quien acompañó al mandatario durante el discurso de más de 45 minutos, también destacó la importancia de las reformas sociales que se adelantan en el Congreso de la Repúblico y le pidió a la ciudadanía que las siga apoyando.

“Estamos en la calle para que nuestros viejos no tengan que seguir muriendo en condiciones indignas, para que los trabajadores tengan derechos, para que a las mujeres no las acosen y tengan igualdad social, para que nadie tenga que morir en las puertas de una EPS”, afirmó la vicepresidenta.

Francia se expresó de manera indignada ante las acusaciones del presunto financiamiento del narcotráfico en la campaña de Petro y añadió su particular interés por los viceministerios del Ministerio de la Igualdad: “yo no llegué acá con corrupción, yo no llegué aquí recibiéndole plata a narcotraficantes (...) por primera vez en la historia de este país vamos a tener un viceministerio para las mujeres, me alegra decirle a los negros, a los indígenas y a los campesinos que por primera vez van a tener un viceministerio”.

Agregó: “Me alegra decirle a la juventud de Colombia, a los jóvenes a los que antes solo se les tenía en cuenta para darles bolillo y para sacarles los ojos cuando salían a protestar, que hoy la juventud colombiana tendrá un viceministerio que es el Ministerio de la Igualdad y la Equidad”, dijo Márquez.

En la Plaza de Bolívar se congregaron varias figuras simpatizantes de la marcha como la senadora María José Pizarro, quien afirmó que hubo una movilización masiva, que evidenció el respaldo innegable al Gobierno Nacional al presidente.

También estuvo presente Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien afirmó: “creo que la gente está despertando, porque conocen al presidente, porque saben que es una persona con pantalones. Los detractores de las reformas ven amenazados sus intereses, me parece que es normal que las personas que se ven lesionadas con las reformas hagan resistencia”.

El Distrito movilizó a 400 funcionarios con el objetivo de garantizar un ambiente pacífico durante las protestas. La manifestación en Bogotá reunió aproximadamente a 7.500 personas, por lo que se realizaron cierres viales permanentes. No obstante, como resultado se vieron afectaciones en la movilidad y en el servicio de Transmilenio.

