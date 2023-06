Ninguna reforma social sería ley antes del 20 de julio

Aunque al comenzar la noche de este jueves la reforma pensional, una de las tres que hace parte del grupo de las llamadas reformas sociales del gobierno estaba en proceso de votación y parecería lograr el primer de sus cuatro debates, su cometido final llegar a ser ley no parecería lograrse antes del 20 de julio.



La misma suerte correrían las reformas a la salud y laboral, las cuales aún no les falta la mayor parte de su trámite legislativo. Todos tienen como principal problema en el momento el tiempo.

El actual periodo de sesiones termina el martes 20 de junio, es decir que en días hábiles sólo quedan 8 días esto porque las sesiones se volverán a retomar el martes 13 de junio. Sin embargo los presidentes del Congreso esperan que las comisiones VII puedan citar incluso el lunes que es festivo.



Después del 20 de junio, el gobierno si desea seguir con la discusión de los proyectos deberá convocar a sesiones extras, las cuales por máximo podrán ir hasta el 19 de julio, con lo cual se tendría casi un mes más de trabajo para esas reformas.



Sin embargo las tres reformas deberán cumplir los tiempos legislativos que se deben dar en el Congreso. Por ejemplo en la reforma a la salud, la cual está ya en segundo debate en la plenaria de la Cámara, aún no supera la etapa de los impedimentos, los cuales se retoman el martes. Por lo complejo de esa ley, se estima que la votación del articulado se dará en al menos dos sesiones más.



De superar su paso por la Cámara, la reforma a la salud pasaría al Senado, pero su discusión arrancaría en sesiones extras y sería ya tan sólo en los primeros días de julio y estaría en la Comisión VII, de la cual pasaría a la plenaria pero antes del 15 de julio. A esto hay que sumarle los días festivos, pero ante todo la reforma a la salud debe lograr es el respaldo político, lo que en este momento está muy lejano.

En cuanto a la reforma pensional los tiempos de la misma están igual de justos. Si logra salir de la Comisión Séptima su discusión en la plenaria del Senado ya deberá ser en sesiones extras, en el tiempo ordinario no le alcanzaría el tiempo. De ahí debe ir a la Cámara, en donde las sesiones extra tampoco le bastarán.



La más compleja en tiempos es la reforma laboral la cual no comienza su discusión en la VII de la Cámara, es decir que por más que el gobierno en las extras no será votada de forma completa y sólo se avanzaría.

